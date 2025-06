Lola Lolita, envuelta en polémica por su forma de tratar a unos trabajadores: "Asumo completamente mi error"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Lola Lolita , una de las tiktokersy exconcursante de la temporada 5 de ' El desafío ', se ha puesto a parte de las redes en contra tras su participación en. La serie de YouTube del también influencer Nil Ojeda acogió a la ilicitana en uno de sus capítulos, siendo número uno en tendencias y logrando

La serie, que había contado con otros invitados como Torete o Willyrex, no había tenido este tipo de polémicas hasta el momento. Es la primera vez que uno de sus invitados ha sido tan duramente criticado. Los juicios contra la influencer no vinieron solo de parte de los fans del youtuber, sino por las redes en general donde no tardaron en viralizarse diversos clips del vídeo.

Lola Lolita junto con Nil Ojeda y Leto en '21 días entre millonarios'

En primer lugar, la influencer se quejaba de estar "trabajando" un domingo, mientras aparecían en cámara comiendo en su restaurante favorito de Madrid. Aparte, el público ha criticado que se le ve una actitud muy tacaña en comparación a sus compañeros. Ella, a sabiendas de que iban a regalarle un bolso de 4.000€, quería comprarle a Soul un reloj más barato que el que le había prometido, aunque este no fuera el que él quería ni el que ambos habían acordado.

Inicialmente, el youtuber le iba a regalar un bolso de 4.000€ de Dior, pero al final decide ir a Louis Vuitton para poder comprarle un bolso de 2.000€ a su también amiga Leto y otro de 2.000€ a Lola. "¿Quieres que Leto no tenga bolso?", le pregunta Nil Ojeda. A lo que ella responde sin pensárselo mucho y de manera muy clara: "¿Me voy a quedar sin un puto Dior por darle un bolso a Leto?". Además de su actitud con ellos, la gente ha apreciado también durante el vídeo sus malas formas a la hora de tratar a los trabajadores de las tiendas: "¡Qué coño! ¿Quién te ha dicho que saques esto? (...) No, ni me lo enseñes", cuando este le enseñaba un reloj.

Lola Lolita en '21 días entre millonarios'

Respuesta de Nil Ojeda a las críticas

Tras ver cómo las redes se ponían en contra de Lola Lolita y su actitud, Nil Ojeda ha decidido pronunciarse. Por el momento ha sido de manera breve en los comentarios de su vídeo de YouTube. "Gracias por ver el vídeo. Por favor, respetad a Lola. Ella no había visto ningún vídeo del '21 días' y no sabía cuál era el concepto de la serie. No os paséis".

Las disculpas de Lola Lolita

La propia protagonista de las críticas ha reaccionado a la oleada de hate con un vídeo en su TikTok. "Es la primera vez que hago un vídeo haciendo explicaciones. Se ha generado una polémica tremenda entorno hacia mí. (...) No había visto ningún vídeo de su serie, pero al ser su amiga dije que sí. No tengo nada que ver con el resto de gente que ha participado en la serie", empezaba diciendo Lola Lolita.

"En mi cabeza me parecía algo muy divertido, pero al final el resultado no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba. Hay un momento en el que empiezo a sentirme incómoda. Nada estaba pasando como yo lo tenía pensado", añadía, contando que terminó interpretando "un personaje exagerado". "Entiendo que las actitudes causen rechazo. Sabéis de sobras que no soy la persona que se ha visto. (...) Asumo completamente mi error, no quiero ver el bolso ni en pintura, se lo voy a devolver a Nil", terminaba la influencer.