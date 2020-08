Lola Ortiz rompe con Vanesa LeKlein: "He sido yo la que he dado el paso"

Parecía que todo iba sobre ruedas para Lola Ortiz y Vanesa LeKlein pero finalmente no ha podido ser. La pareja ha puesto fin a su relación y la que fuera participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Supervivientes 2015' no ha dudado en compartir los detalles de la ruptura a través de su canal en la web de Mediaset: "He sido yo la que he dado el paso porque yo estoy en esta vida para ser feliz".

Lola hubiese preferido explicar su separación de otra forma pero, apenas una hora después de romper el viernes 31 de julio, LeKlein ya había borrado todas sus fotos juntas en Instagram, disparando toda clase de habladurías. "Al principio todos mostramos nuestra mejor cara y, cuando se va desarrollando la relación, hay cosas que fluyen y otras que no", explica la televisiva.

Lola Ortiz habla de su ruptura con Vanesa LeKlein

Su vuelta a la normalidad ha sido el detonante de su ruptura. La canaria reconoce que durante la cuarentena hablaban mucho y eso les llevó a idealizarse la una a la otra, pero "cuando vuelves a la vida social no ha sido como esperábamos". "El último mes discutíamos mucho, teníamos diferencias", añade Lola, que tampoco ha querido dar demasiados detalles sobre sus encontronazos con la cantante.

"Ella está enfadada porque fui yo la que di el paso, por eso ha borrado las fotos", continúa la extronista en su vídeo. No obstante, se muestra totalmente feliz de haber mantenido una relación con Vanesa Klein, también conocida como LeKlein, y confía en tener una amistad con ella en el futuro. "Ha sido maravilloso, es una persona muy especial para mí", se deshace en halagos, señalando que "me ha ayudado a abrirme y a quitarme la cadena de la bisexualidad públicamente. Nunca había sentido tanto por una mujer como por ella".

Su bisexualidad, un escollo en el camino

Lola Ortiz insiste en que su noviazgo "no ha sido un montaje" y en que le hubiera encantado "que todo saliera bien". "Yo aposté mucho por esta relación, lo pasé muy mal porque yo la puse a ella por delante de una persona muy importante en mi vida que no entendía mi orientación sexual", desvela. El hecho de salir del armario como bisexual, con todos los comentarios que ha desencadenado, ha supuesto también un escollo en el camino.

"No ha sido fácil por decir que yo soy bisexual, ha traído todo mucha cola", admite la canaria, que no duda a la hora de reafirmarse en su orientación sexual. "Mi relación no se ha roto por que se ella sea mujer. Lo que ha fallado es que no hemos terminado de complementarnos", insiste, para dejar claro que "sigo siendo bisexual, me siguen gustando los hombres y las mujeres. Me siguen gustando las personas".