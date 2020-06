Lola Ortiz anuncia que mantiene una relación sentimental con la cantante LeKlein: "Es maravillosa"

Los meses que hemos estado confinados en nuestros hogares han servido para conocernos más a nosotros mismos, para hacer cosas que habitualmente no teníamos tiempo de realizar... e incluso para enamorarse. Eso es lo que le ha pasado a Lola Ortiz, la que fuese participante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Supervivientes' en Telecinco. Tal y como ella misma ha confesado en 'Llámame lola', su vlog en el canal oficial de vídeos de Mediaset España, esta ha aprovechado los meses de confinamiento para conocer (y terminar enamorándose) a Vanesa Klein, conocida artísticamente como LeKlein; con la que ya mantiene una relación sentimental.

La noticia sin duda ha sorprendido a muchos ya que Ortiz no había anunciado hasta ahora que mantenía una relación sentimental con alguien. En su vlog, ha explicado que aunque era bisexual, no ha sido hasta ahora cuando ha tenido su primera relación sentimental con una mujer. La chica ha confesado además que tras "quitarme esos límites" que tenía antes, se ha permitido a ella misma conocer a otra chica sin ningún tipo de atadura ni complejo. Y sí, este cambio de actitud ha resultado muy satisfactorio para ella, que incluso confiesa que "siendo dos mujeres nos entendemos mucho más que lo que nunca me he entendido con un hombre". La chica ha explicado que cuando estaba con chicos se ha sentido juzgada en infinidad de ocasiones por su forma de ser o por sus comentarios, algo que en ningún caso ha sucedido con LeKlein, con la que confiesa "estar muy feliz".

LeKlein y Lola Ortiz

Amor Romeira las presentó

Pero, ¿cómo empezó todo? Pues bien, Ortiz ha contado que tiempo atrás, en una discoteca ambas se encontraron, se miraron pero nunca hubo ningún tipo de contacto entre ellas. Algo que cambió en diciembre del pasado año 2019, cuando ella, Steisyy Amor Romeira fueron a pub en el que LeKlein estaba actuando. En ese momento, Lola quedó completamente impactada al ver a esa chica en la que se había fijado tiempo atrás y su amiga Amor no dudó en presentársela. Hubo una breve conversación en el lugar que solo dio pie a un mensaje posterior en redes sociales enviado por Lola a la cantante. nas palabras que no fueron respondidas hasta semanas después, ya que LeKlein apenas hace uso de las redes sociales.

Y sí, la respuesta de LeKlein lo inició todo. Ambas empezaron a hablar justo antes del confinamiento, algo que Lola Ortiz considera que ha sido muy positivo para conocerse mejor. "Al no estar condicionada por el contacto físico he podido conocer mucho mejor a la persona (...) y se ha terminado creando un vínculo emocional muy fuerte con ella (...) todo ha sido una pasada, como vivir en una película", afirmaba Ortiz totalmente eufórica. Y es que con el fin del confinamiento, LeKlein se presentó en su hogar y fue entonces cuando arrancó una relación que sigue a día de hoy. Ambas están juntas y por lo que podemos deducir de las palabras de Ortiz en su vlog y de su mirada mientras habla de su novia, la felicidad es el estado permanente de ambas, sin duda.

¿Quién es LeKlein?

Vanesa Klein es una artista nacida en Talavera de la Reina que intentó representar a España en el Festival de Eurovisión 2017 con el tema "Ouch!". La cantante fue una de las tres finalistas de una preselección eurovisiva que se terminó llevando la el cantante Manel Navarro tras ganar la preselección web. Además, esta fue la representante española en el festival OGAE Second Chance Contest 2017, certamen musical en el que quedó en sexta posición de los 22 que participaban. En cuanto al terreno sentimental se refiere, cabe destacar que fue exnovia de la colaboradora de televisión Nagore Robles y de la Miss España universo 2013 Patricia Yurena.