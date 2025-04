Lorena García ('Espejo público') ha sido operada de un tumor en el pecho

Por Sergio Navarro |

Tras una mala racha de preocupación, esperas, incertidumbre, miedo, consultas e intervenciones, Lorena García se ha abierto en canal para contar todo lo que ha estado viviendo estas últimos semanas. Se trata de un tema que ha querido llevar en la intimidad y no hacerlo público "hasta que tuviera toda la información completa".

"Hace unos meses me noté un bulto en la parte superior del pecho. Yo tenía ya previsto hacerme una ecografía y una mamografía, se lo comenté a mi ginecóloga y el 14 de febrero fui a la ecografía y a la mamografía. Cuanto llegué, lo comenté y en cuanto la radióloga lo vio me dijo que había que hacer una biopsia, que me hicieron en ese momento", comienza contando García en sus redes sociales.

Lorena García, en 'Espejo público'

En ese momento, reconoce que se asustó, ya que para restarle importancia ella pensaba que o bien sería un bulto de grasa o bien algo de leche al seguir dando el pecho a su hija. "Cuando me dieron el resultado, en principio no salía nada malo, que fuese maligno, pero la biopsia no era concluyente y era imprescindible la extracción, sacarlo, operarme", continúa narrando.

La operación fue el 21 de marzo

Claro, ahí la preocupación aumentó: "Reconozco que he pasado días muy difíciles, muy complicados, con miedo". Igualmente, detalla que "el pronóstico es verdad que no era muy malo", pero igualmente "se te cae el mundo encima". La operación tuvo lugar el 21 de marzo y "fue bien, fue una cirugía con anestesia general, cirugía ambulatoria, es decir, estuve un día en el hospital y dormí en casa".

La presentadora reconoce que tenía miedo a la anestesia porque nunca se le había hecho una, pero como ella dice, "afortunadamente fue muy bien". "Y estos días de recuperación han ido fenomenal, hasta hoy que he vuelto al cirujano y el resultado afortunadamente es bueno. El análisis patológico que han hecho al tumor ha arrojado que es benigno", cuenta con una sonrisa.

Que sirva de concienciación

Antes de despedir el vídeo, García ha recalcado que quiere que "esto sirva de concienciación, a todas las mujeres, que nos observemos, nos miremos, nos cuidemos, y ante la menor duda, vayamos al especialista. Por desgracia, para muchas es un trance muy complicado, pero también hay historias que tienen un final como el mío".