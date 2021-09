'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su segunda gala, la primera desde la cita inaugural, la noche del jueves 16 de septiembre en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente. Los concursantes despidieron entonces a Chimo Bayo al convertirse en el primer expulsado por la audiencia, tras lo cual vivieron sus segundas nominaciones de la edición. Un reparto de puntos que situó en la palestra a Miguel Frigenti, Cristina Porta y Bigote Arrocet, mientras que Emmy Russ fue nominada directamente por Julen de la Guerra.

El reparto de puntos de las nominaciones de la Gala 1 de 'Secret Story'

Mientras que las nominaciones del martes 14 de septiembre fueron más rápidas y aleatorias en el caso de muchos concursantes, las de la gala a cargo de Vázquez dejaron al descubierto las primeras tensiones de la casa, especialmente después de que todos los concursantes vieran un vídeo en el que Frigenti y Porta criticaban a muchos de ellos e incluso aseguraban estar marginados dentro de la casa. Unas palabras que no sentaron nada bien a la mayoría y que, sumados al agresivo brote que el colaborador protagonizó contra Isabel Rábago durante la gala, pusieron al castellano-manchego y a la catalana en el objetivo de muchos de sus compañeros.

Antes del reparto de puntos, sin embargo, la organización del programa volvió a poner sobre la mesa una ventaja que podría obtener cualquiera de los concursantes: a través de una cabina de teléfono instalada en el jardín, quien respondiera primero a la llamada obtendría el privilegio de nominar directamente a un compañero. Un premio que obtuvo de nuevo De la Guerra, después de que la primera vez consiguiera la inmunidad de la misma forma, momento en el que el madrileño escogió a Russ. Tras ella, Frigenti encabezó los puntos en su contra, un total de veinte, repartidos entre nueve de los quince encargados de votar, puesto que De la Guerra ya había compartido su elección. En el caso de Porta, la catalana alcanzó los quince puntos en segundo lugar, designados por seis de sus compañeros, mientras que Arrocet se quedó con el tercer puesto de las votaciones, al ser nombrado por cinco de ellos, que le otorgaron doce puntos.

Julen consigue coger el teléfono de nuevo y ejerce su poder de Nominación Directa. El concursante elige a Emmy #SecretGala1 pic.twitter.com/fszneO8S6c — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

"No le voy a dar más oportunidades"

Entre aquellos más crítico con Frigenti, se encontraba Sofía Cristo, quien manifestó que "no me está gustando la actuación de esta noche". "Me he sentido un poco despreciada porque he sido su apoyo esta semana", añadía la DJ, después de haber escuchado como el castellano-manchego mencionaba a sus grandes apoyos en la casa y apenas la mencionaba. "Para mí no hay nadie intocable. Pensé que íbamos a ser más que compañeros, pero eso ha cambiado", remataba Cristo, con la misma impresión que Luis Rollán. "Me he sentido dolido porque creo que lo he estado apoyando en todo momento. No he entendido muchas cosas de lo que ha pasado esta noche", reconocía este, al dar un punto a Frigenti.

Además, a la hora de otorgar tres puntos a Porta, Rollán confesó que "no entiendo lo de que les marginan, porque en mi caso es incierto", incluyendo también al castellano-manchego. Otra de las concursantes que se mostraron más radicales con Frigenti fue Lucía Pariente, a pesar de su cordial comienzo en el reality. "No le voy a dar más oportunidades", explicó la concursante, al otorgar tres puntos al colaborador, tras lo cual se explayó algo más. "Después de todo esta emocionante tarde, hemos intentado volver a hablar y le he dicho lo que pienso. Una persona que se ha considerado víctima no puede pasar a ser verdugo y su respuesta no me ha gustado", relató la madrileña, sin dar más detalles.