Lorena González fue despedida de RTVE por su polémico comentario sobre Camavinga

Un micrófono abierto le jugó una mala pasada a Lorena González. La periodista se encontraba trabajando en 'Estudio Estadio' cuando comentó por lo bajo unas imágenes del nuevo fichaje del Real Madrid: "Tío, es más negro que el traje". Dicho desafortunado comentario iba dirigido al jugador Eduardo Camavinga, natural de Angola. Sus palabras le han costado su puesto de trabajo y por lo tanto, la salida inmediata de RTVE.

Lorena González, en 'Estudio Estadio'

Tras lo ocurrido, la joven se mostró abatida y pidió disculpas por su desacertado comentario, en el que hacía referencia al color de la piel del futbolista. Asimismo, la cadena pública le abrió un expediente informativo, castigando las expresiones de la comunicadora. Ante esto, mostró su enfado tras comprobar el revuelo que sus palabras habían generado: "Ahora se radicaliza y politiza todo demasiado".

Además, González aseguró el 23 de octubre en su paso por Radio Marca, que se había puesto en contacto con el deportista tras lo sucedido: "He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido". Sin embargo, la periodista explicó que la situación la había desbordado y que las semanas posteriores a dicho momento fueron muy complicadas: "Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... y esto es bastante desmesurado", señaló.

Las secuelas tras su despido

La salida de la periodista de TVE ha sido un episodio difícil, una metedura de pata que le ha costado demasiado caro. La joven analizó la situación y confesó que le había resultado una situación dolorosa: "Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes". Además, insistió en su labor como periodista y su profesionalidad a lo largo de todos estos años: "Llevo 11 años ejerciendo esta profesión, que también me ha decepcionado mucho, pero he intentado ejercerla siempre con el máximo respeto, y en televisión estamos muy expuestos".