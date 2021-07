Después de más de treinta años en antena, 'Los Simpson' quiere evolucionar. Cuando la mítica ficción animada animada regrese a Fox el 26 de septiembre con su temporada 33, lo hará haciendo algo totalmente nuevo, al menos para sus creativos. Además, tan solo un mes después se cambiarán las reglas de una de las mayores tradiciones de la serie, la emisión de Halloween, que variará el formato para incluir aún más historias con las que conquistar al público.

'Los Simpson'

El primer hito, que acompañará al debut de la temporada, será el lanzamiento de un episodio íntegramente musical. Aunque la familia amarilla se ha visto inmersa en numerosas aventuras musicales durante su largo recorrido, esta será la ocasión en la que más se acerque a una producción lírica. "Es el episodio más musical que hemos hecho", ha reconocido el productor ejecutivo Matt Selman durante la Comic-Con de San Diego, como recoge Deadline.

El capítulo titulado "The Star of the Backstage" será prácticamente como un musical de Broadway y contará entre sus filas con Kristen Bell, que cantará por Marge tras haber demostrado sus atributos como actriz de doblaje en 'Central Park' o "Frozen". Además, se ha anticipado que en noviembre se emitirá un episodio doble bautizado como "A Serious Flanders", que rendirá homenaje a 'Fargo' y a las series que han nacido en el mundo del streaming. Esta entrega contará con las voces de Brian Cox, Cristin Milioti y Timothy Olyphant.

De miedo

Entre esas dos experiencias llegará el tradicional "Treehouse of Horror", la emisión de Halloween que nos tiene acostumbrados a narrar tres historias que entrelazan la fantasía, la oscuridad y el humor. Sin embargo, en la entrega de la temporada 33 se expandirá esta experiencia para incluir cinco relatos. De esta manera, 'Los Simpson' demuestra su disposición a no ponerse ataduras, algo que podrá seguir explorando el año que viene con su ya confirmada temporada 34.