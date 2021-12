La noche del domingo 5 de diciembre, Telecinco emitió la décimo tercera gala de 'Secret Story: La noche de los secretos', en la que se abordó el distanciamiento entre Luca Onestini y Cristina Porta, después de las últimas nominaciones. Por entonces, en parejas, los concursantes debían acordar quién era inmune y quién era automáticamente nominado, momento en el que el italiano optó por situarse en la palestra para salvar a la catalana de una nueva nominación. Sin embargo, la reacción de Porta no gustó nada a Onestini, razón por la que la distancia creció entre los dos.

Cristina Porta y Luca Onestini tratan de aclarar las cosas en 'Secret Story'

"Se lo agradezco un montón. Es verdad que ha estado un montón de veces nominado, pero he visto en los porcentajes que hay mucha gente que lo quiere", soltaba un calmada Porta, ante la decisión de Onestini de nominarse para que ella obtuviera la inmunidad. "Creo que no corres tanto peligro", argumentaba la concursante, ante el disgustado italiano, quien no dudó en protestar por sus palabras. "Me habría gustado escuchar simplemente palabras de felicidad, de cariño, no es escuchar discursos sobre porcentajes, salvaciones o nominaciones", confesaba el afectado minutos después, a solas en el Cubo. "Sé que él no corre peligro y le ha sentado fatal. Yo no me he ido hoy y no me fui con Adara, por un punto", confesaba por su parte Porta, con Luis Rollán, antes de acudir al encuentro del italiano para aclarar las cosas.

"Quiero saber qué es lo que te ha sentado mal", planteó la catalana. "Cómo me has contestado, lo que has dicho. Me he quedado... cuando el juego se hace duro, se ve al final, de verdad, a la gente", replicó Onestini, quien defendió que "esta nominación es más difícil. No me siento más fuerte que nadie", después de que Porta le recordase que "tú nunca has llegado a un jueves, porque yo siento que la gente te quiere". "Para él, es lo mismo estar nominado que llegar a un jueves. Para mí, no", reflexionaba Porta, en el Cubo. "Si sé que esto le iba a hacer dudar de mí, me habría nominado", confesaba además la catalana, con la sensación de que "me equivoco todo el rato". La periodista, además, reflexionó sobre la posibilidad de que "a lo mejor esperaba más de mí, a lo mejor merece otra cosa", al igual que sobre el hecho de que "creo que Luca no es consciente de lo que siento por él".

"Ella no pensé en nominarse por mí"

Luca se sincera ante Cristina en 'Secret Story'

"Ella no pensó ni un instante en la idea de nominarse por mí", criticaba por su parte Onestini, en la intimidad del Cubo, donde también señaló que "uno tiene que hacer lo que siente. Es una cosa de corazón". El italiano se reunió después en la cama con Porta, ante quien manifestó que "creo que, en mi vida, tengo el problema de dar siempre más de lo que recibo". "A veces no te das cuenta de lo que recibes", apostaba la aludida. "Lo que no puedo aceptar es la ingratitud. Eso, nunca", replicaba el italiano, quien consideró que, quizás, "una parte de ti espera siempre algo que, a lo mejor, los demás no te van a dar".

"Al final, sufro. Tendré que trabajar en esto, a elegir a la gente, a comprenderla... lo que pasa es que me confundo", remató Onestini, reflexión ante la que Porta confesó que "me estás haciendo daño", concretamente, "que me estés poniendo en duda", lo que no evitó que el italiano abandonara la estancia. "No dar importancia a esto, me parece ingrato. Un abrazo, un saltar encima de mí... ¿entiendes? La cosa más simple, me esperaba eso", reconoció el concursante, quien tuvo muy presente la reacción de Sandra Pica al ser salvada por Julen de la Guerra. "Me habría gustado un poquito más este tipo de reacción", confesó Onestini.