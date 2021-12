La noche del jueves 2 de diciembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su deodécima gala en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez a cargo, en la que los concursantes fueron sorprendidos con la visita de uno de sus seres queridos. En el caso de Miguel Frigenti, el nominado se reencontró con su novio Núha antes de conocer la decisión de la audiencia, después de que el invitado descubriera lo que el manchego había confesado sentir por Jesús Oviedo, integrante del dúo Gemeliers.

Núha ve las confesiones de Miguel Frigenti sobre el Gemelier en 'Secret Story'

"Si yo no tuviera novio, fuera gay y tuviera unos años más, me enamoraría locamente de él", confesaba Frigenti, en la soledad del Cubo, donde también aseguraba estar "superenamorado de mi novio, pero es verdad que aquí dentro he experimentado sentimientos que no he experimentado fuera". "Lo veo y se me cae la baba", añadía el concursante, sonriente, para después insistir en el hecho de que, si se dieran las circunstancias que había mencionado, "probablemente iría a saco. Me encanta como persona y es guapísimo". Núha, novio del manchego, tuvo la oportunidad de ver esas imágenes antes de reunirse con él, momento en el que no dudó en bromear.

"Habrá que abrir la relación, ¿no?", lanzó el invitado, tras lo cual apuntó que "no va a pasar nada básicamente porque Jesús es lo que es y Miguel está enamorado de mí". No obstante, ante la insistencia de Vázquez, dio la sensación de que Núha comenzaba a dudar: "quiero que me explique por qué ha sentido cosas que no ha sentido fuera. Supongo que es por la magia que hay aquí en Guadalix de la Sierra". "No entiendo nada. Venía con toda la ilusión de verlo y me ponen esto. Pero desde luego no me voy a ir sin hablar con él", protestó el novio de Frigenti, cuando el presentador le dio la posibilidad de abandonar la casa sin ver al concursante.

Así de romántico ha sido el reencuentro de Miguel Frigenti y su novio ???? ¡Qué viva el amor! #SecretGala12 pic.twitter.com/0jAR0hdErv — Zeppelin (@ZeppelinTV) December 2, 2021

"Tengo claro quién es el hombre de mi vida"

Miguel Frigenti se reúne con su novio en 'Secret Story'

Minutos más tarde, el manchego se vio cara a cara con su pareja, a través de un cristal, momento en el que anunció que "estoy superenamorado de ti. Cada día le doy las gracias a dios por que seas mi compañero de vida. Te amo un montón, quiero hacerlo todo contigo". Vázquez intervino entonces para hacer referencia a las declaraciones de Frigenti sobre Oviedo, lo que provocó que Núha interviniera al instante, conciliador.

"No le creas nada. Yo sé que Miguel lo dice porque es normal, es muy tierno. No pasa nada", aseguraba el invitado. "Es verdad que me parece supertierno, que le quiero muchísimo y que, para mí, es superespecial", reconoció el manchego, sobre el gemelo, para después matizar que "yo tengo claro quién es el hombre de mi vida, lo que siento por mi novio". "Que me parezca un chico guapísimo con el que me siento muy cómodo, que sea indispensable aquí para mí, no quiere decir que yo sienta nada más allá", recalcó el concursante.