'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su duodécima gala en la noche del jueves 2 de diciembre, en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que se resolvía el duelo final entre los nominados Miguel Frigenti y Cristina Porta, dos días después de la doble salvación de Luca Onestini y Sandra Pica. Un enfrentamiento en manos de la audiencia, que puso fin definitivamente al concurso de Frigenti.

Miguel Frigenti y Cristina Porta, después de conocer la decisión de la audiencia en 'Secret Story'

La cita arrancó con los porcentajes repartidos en un empate, puesto que los votos se repartían en un 50,1% y un 49,9%, cuya reducida diferencia fue aumentando hasta que, hora y media después, se quedaron con un 54,8% y un 45,2%. "No me esperaba los porcentajes tan apretados, me daría rabia irme por tan poco", confesaba Porta, al comienzo de la gala. "Siento que he ganado al tener la oportunidad de volver, esta segunda experiencia me ha ayudado a combatir muchas inseguridades. Ha sido como un máster intensivo en crecimiento personal", confesaba por su parte Frigenti.

El programa dio la oportunidad a Porta de despedirse de Onestini, quien la instó a que "no tengas miedo de salir, de volver. Tú eres tú y lo eres desde el primer día, así que cabeza alta. Ya has ganado, pase lo que pase". "Si vuelves, soy el hombre más feliz del planeta y, si no, lo seguiré siendo, lucharé por los dos", prometía además el italiano, antes de compartir un intenso beso con la catalana. Mientras, Frigenti confesaba sentirse "muy nervioso, pero un poco pesimista tras ver los porcentajes", antes de reunirse con su novio Núha. Después, ambos concursantes se reunieron en la sala de expulsión, donde el programa emitió un recopilatorio sobre sus primeras semanas de concurso, en las que estuvieron muy unidos.

Miguel Frigenti ha sido el expulsado de esta noche #SecretGala12 pic.twitter.com/imOWkmEnEX — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 2, 2021

"Te espera algo maravilloso"

Adara, emocionada al hablar con Miguel Frigenti en 'Secret Story'

"Todo lo malo lo dejo aquí, me llevo todo lo bueno. Fuera, no me cierro a nada, y menos con una persona con la que he tenido una relación tan intensa", declaró Frigenti. "Las tres primeras semanas fueron las más intensas. Aquí lo sentía mi amigo y, para mí, es la persona que más daño me ha hecho, por encima de las personas que están ahí", señaló por su parte Porta, puesto que "ahora mismo no puedo entender cosas que han salido de su boca. A lo mejor fuera lo entiendo, pero ahora mismo, aquí, no". "He visto cosas que no me han gustado. Sé que cuando me desahogo, rozo la crueldad, pero también se me ha puesto muy difícil", admitió Frigenti, justo antes de conocer su segunda expulsión del reality.

"Me lo he pasado muy bien. Me da pena irme, pero me voy feliz", manifestó el manchego, quien recibió entonces el cariño de Adara Molinero desde el plató. "Te quiero un montón. Hay muchísima gente aquí fuera que te quiere muchísimo", le aseguraba la madrileña, emocionada, segura de que "te espera algo maravilloso". "Me siento superafortunado de haber cumplido mi sueño con mi persona favorita de todos los realities", declaró entonces el manchego, sonriente, para después apuntar que "si me he quitado complejos e inseguridades en esta casa, ha sido gracias a ti. Siempre estarás en mi corazón, te quiero".