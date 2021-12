El jueves 2 de diciembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su duodécima gala en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que Miguel Frigenti se despidió de su paso por el concurso, que comienza a encarar ya su recta final. Por ello, la organización dio un vuelco a las nominaciones con una nueva mecánica que concluyó situando en la palestra a Julen de la Guerra; los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo; Luis Rollán y Luca Onestini.

Cristina Porta y Sandra Pica, únicas concursantes inmunes en la Gala 12 de 'Secret Story'

En lugar de recurrir al habitual juego por la inmunidad entre los concursantes, para que después se produjera el reparto de puntos en las nominaciones, el programa les dio la oportunidad de formar tres parejas según quién era la persona con la que deseaban llegar a la final. Por ello, mientras que Pica y De la Guerra, al igual que Porta y Onestini, se juntaban a raíz de sus relaciones sentimentales, no sucedía lo mismo con los Gemeliers y Rollán, quienes se resignaron a formar su propio dúo después de ser "rechazados" por De la Guerra, que puso a su novia en primer lugar.

De hecho, el madrileño y Pica fueron los primeros en enfrentarse a la nueva mecánica, en la que los dos miembros de la pareja debían llegar a un acuerdo para designar a un nominado y a un inmune. En caso de que, en los dos minutos de tiempo de los que disponían para debatir, no se alcanzara un pacto, ambos concursantes subirían a la palestra. Con estas condiciones, De la Guerra optó por salvar a su novia, como compensación por la decisión que había tomado una semana antes, cuando rechazó el poder del intercambio y no salvó a la catalana por no subir a Rollán o a los Gemeliers. "Me siento como el puto culo. Prefiero que estemos nominados los dos", protestaba Pica, después de una breve disputa con el madrileño.

Sin acuerdo entre Rollán y los Gemeliers

El segundo turno fue el de Rollán y los Gemeliers, quienes se mostraron muy seguros de que no llegarían a un acuerdo. "Yo creo que los tres queremos estar aquí a estas alturas del concurso", apostaba el primero, algo con lo que el dúo se mostró de acuerdo, por lo que ambos optaron por ponerse en manos de la audiencia. Porta y Onestini fueron los responsables de cerrar las peculiares nominaciones. Tras unos segundos en silencio, finalmente fue el italiano quien resolvió la situación designándose como nominado. "Me pongo en nomination directa yo porque soy fiel a lo que siento. Yo seré tonto, que cada uno piense lo que quiera, pero si yo puedo salvar a Cristina, lo hago", declaraba entonces el concursante. "Yo me quedo un poco más tranquila porque sé que hay mucha gente que lo quiere, quiero pensar que no peligra", confesó la catalana, consciente de que su compañero no había tenido que enfrentarse a un duelo final en ninguna de sus múltiples nominaciones.