'Secret Story: Cuenta atrás' emitió su décimo tercera gala el martes 7 de diciembre, en la que el programa se centró en los casi continuos enfrentamientos entre Luca Onestini y Cristina Porta en los últimos días, a raíz de la decepción del italiano por la reacción de la catalana cuando se nominó para evitar que subiera a la palestra. Unos episodios que la organización aprovechó para dar la opción a ambos concursantes de conocer la opinión sobre lo ocurrido en los últimos días entre ellos, de dos seres muy queridos e importantes para ellos: sus hermanos, Sara Porta y Gianmarco Onestini.

Cristina Porta y Luca Onestini descubren el mensaje de Sara en 'Secret Story'

Tras darles unos minutos para debatir si deseaban o no conocer la opinión de sus hermanos, ambos concursantes accedieron a ello, momento en el que el programa mostró un extenso mensaje emitido por la hermana de Porta, en el que le mandaba "toda nuestra fuerza para esta recta final". "Estamos ayudando a que Luca se salve, nos lo has pedido y se lo debemos", aseguraba Sara, quien manifestó que "tenéis algo único y especial y nos encanta veros felices", antes de hacer referencia a sus rencillas de los últimos días, en los que "te hemos visto derramar muchas lágrimas, no nos gusta verte así". "El amor, aunque a veces duele, si es de verdad, siempre acaba venciendo por mucho que otros quieran enredar. Así que confiamos en vosotros dos, esperamos que os cuidéis, os deis mucho amor y lleguéis juntos a la final como el país que siempre habéis sido", añadía la hermana de la concursante.

"Estoy muy orgullosa de la hermana que tengo. Es lo que esperaba leer, lo que pienso yo. Sabe lo que siento, que esto es una discusión y sabe lo que él siente también, y eso me tranquiliza", confesó Porta, tras derramar algunas lágrimas a causa de la emoción, momento en el que recibió un beso de Onestini en la frente. Sobera quiso conocer entonces su opinión sobre el hecho de que Sara apuntara a que "otros" quisieran entorpecer su relación, momento en el que la catalana apuntó a los repescados y sus acusaciones de "capetazo". "Creo que es real, que hemos tenido una semana terrible. Aquí se hace todo más grande, pero nos queremos mucho", valoró entonces Onestini, quien "me alegro de escuchar palabras de cariño y seguro que nos unirá más que antes". Sin embargo, las palabras de su hermano Gianmarco, aunque más breves, situaban al italiano en el polo opuesto a la postura de Sara: "mi hermano dándolo todo y siendo súper generoso y Cristina pensando solo en ella misma y en salvarse. Qué decepción".

"Chocan demasiado y no es sano"

Luca valora el mensaje de su hermano Gianmarco en 'Secret Story'

"Creo que me ha visto mal, entonces ha pensado esto", apostó Onestini, quien habría pedido "un montón de veces a Cristina que piense más en mí" y apuntó a que "el problema que tenemos es que siento que no me escucha y se pone poco en mi lugar". "He sufrido un montón esta semana, pero estoy seguro de que puede cambiar. Yo confío en esto y creo que podemos seguir de forma diferente", añadía el concursante, de acuerdo, sin embargo, con lo que su hermano había escrito en Twitter. "Yo miro siempre para delante, lo que ayer fue negativo, me lo quito", aseguraba el italiano, apostando así por la reconciliación. "Después del mensaje de mi hermana, pensaba que iría por el estilo", confesó Porta, cuando Sobera quiso conocer su opinión sobre el mensaje de Gianmarco, para después añadir que "lo que ha escuchado son las palabras de su hermano, que ha estado todo el rato pensando en negativo".

"Le digo a Gianmarco que ya cambiará de pensamiento. Son muy iguales los Onestini, hay que insistir mucho para hacerles ver lo bueno de las cosas, pero yo también soy cabezota, así que si logro que cambie de idea Luca, también conseguiré que lo haga Gianmarco", declaró la catalana, muy segura. El hermano de Onestini, de hecho, pudo aclarar sus palabras en plató, donde reconoció que "el tuit lo puse el jueves. No sabía que se iba a poner hoy, pero me habría gustado hasta entrar". De hecho, Gianmarco se había manifestado en contra Porta durante la cita de 'Sábado deluxe' del sábado 4 de diciembre, por lo que el defensor de Onestini aseguró que "el tuit ha sido acertadísimo". "Ellos tienen mucha atracción física, pero los caracteres chocan demasiado y eso no es sano", argumentó Gianmarco, sin tapujos.