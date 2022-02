Luna Ki decidió abandonar el Benidorm Fest a tres días de actuar en el certamen del que saldría el representante de España para el Festival de Eurovisión 2022. RTVE prohibió el uso del autotune en directo y la artista decidió no participar ya que "Voy a morir" fue "compuesta con dicha herramienta y su sonoridad y timbre son partes imprescindibles de su interpretación", señalaba la artista.

Luna Ki, en el videoclip de "Voy a morir"

"Nos entristece, ya que el Autotune es una herramienta musical que ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98 y que representa parte del sonido e identidad de una generación", decía Luna Ki y su equipo tras lo ocurrido. Ahora, meses después, Luna Ki estrena el videoclip de "Voy a morir", en el que, por supuesto, no puede faltar la herramienta que provocó la polémica.

La cantante, que aseguró que "no se hubiese presentado si hubiese sabido que iba a acabar así", argumentó que es una "artista" y no una "intérprete": "Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales". En su videoclip, Luna Ki incluye un elemento con el que hace referencia directa a su uso del autotune. La artista, con una palanca, deja clara su postura: "Autotune ON".

Videoclip de "Voy a morir" de Luna Ki

Más zascas

Además, al inicio de la pieza audiovisual también vemos cómo la cubana abre un periódico donde se lee: "Se ha podido saber que Luna Ki es muda y habla mediante un sintetizador vocal", tirando de ironía. Más adelante, observamos también cómo salta una alarma en un teléfono, avisando que Luna Ki se ha escapado y el Autotune está activado.

Por otra parte, es necesario destacar que, prácticamente, todos estilismos que Luna Ki utiliza en el videoclip son los que ha llevado en sus últimas apariciones, desde las ruedas de prensa del Benidorm Fest, a su aparición en las Gallery Sessions cantando también "Voy a morir" y luciendo también el traje platedo con el que mandó un mensaje desde 2034.