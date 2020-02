Kiko Matamoros abandona el plató de 'Sábado deluxe' tras una pelea con Lydia Lozano: "Eres un manipulador"

Lydia Lozano ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la semana en 'Sálvame' por haber dado una exclusiva sobre el fichaje estrella de 'Supervivientes 2020': Rocío Flores habría mantenido un intercambio de mensajes con su madre, Rocío Carrasco, tras años sin hablarse. La polémica estallaba cuando tanto Flores como su padre, Antonio David, negaron la información dada por la colaboradora del programa vespertino de Telecinco.

Tenso enfrentamiento entre Lydia Lozano y Kiko Matamoros en 'Sábado Deluxe'

Desde el momento en el que saltó la noticia, Lydia Lozano se ha mostrado segura de la fiabilidad de sus fuentes y en 'Sábado deluxe' confirmó que no le cabe ninguna duda de que la conversación entre la hija y la nieta de Rocío Jurado se había producido. Kiko Matamoros, visiblemente molesto por la actitud de su compañera, le ha atacado duramente y ha afirmado que solo mantiene su versión "por orgullo".

"Ya está bien, tienes mucha cara y me sacas de quicio", ha continuado Matamoros, que también ha tachado a Lydia de "victimista". Los compañeros han querido rebajar la tensión entre ambos, pero el colaborador ha hecho el amago de abandonar el plató porque no soportaba "tanto cinismo". En ese momento, Lozano también se ha levantado y ha acusado a Matamoros de "manipulador", haciendo que el colaborador no se marchase y continuase la pelea.

"Deseo irme"

"Me pone muy nervioso la obstinación de esta señora", apuntaba el colaborador a Jorge Javier Vázquez para explicar por qué deseaba abandonar el plató y no continuar entrevistando a Antonio David y Olga Moreno. "Me parece un atropello a los derechos de la gente", ha continuado Matamoros, que no entendía la actitud de Lydia y su negación a revelar sus fuentes al exmarido de Rocío Carrasco para solucionar el problema. Mientras, la periodista se defendía argumentando que Matamoros también ha tenido varios fallos profesionales: "Eres un manipulado", le espetó con respecto a ciertas informaciones que ha dado de fuentes que luego no han resultado verdad.

Kiko Matamoros amenaza con abandonar el plató de 'Sábado deluxe'

"Estás sosteniendo una mentira porque tu orgullo y tu ineficacia dan para eso y para más", ha concluido un enfadado Matamoros antes de abandonar definitivamente el plató de 'Sábado deluxe'. Tras esas duras palabras, Lydia Lozano ha estallado: "Ahora la que se va soy yo. ¿Voy a aguantar yo a este señor que defeca encima de los invitados cuando le da la gana?". Gracias a la intervención de Jorge Javier, la colaboradora permanecía finalmente en plató para terminar la entrevista a Antonio David.