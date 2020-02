Lydia Lozano se derrumba en 'Sábado deluxe': "No compensa el daño que hago a mi familia"

Desde que se descubrió que José María Franco era la fuente de Lydia Lozano, la credibilidad y la profesionalidad de Lydia Lozano se han puesto en entredicho, ya que ninguno de los dos han sido capaces de aportar las pruebas necesarias para defender una información que ellos mismos dieron: que Rocío Carrasco y Rocío Flores habían intercambiado algunos mensajes tras años sin hablarse.

Lydia Lozano se derrumba en 'Sábado Deluxe'

Una noticia que Rocío Flores y su padre, Antonio David, se apresuraron a desmentir, pese a la insistencia de la colaboradora de 'Sálvame' por afirmar que ella creía ciegamente en su fuente aunque no tuviera la evidencia necesaria para demostrarlo. El foco de atención pronto se ha desplazado de la supuesta conversación entre la hija y la nieta de Rocío Jurado hasta Lozano, que se ha sometido al polígrafo en 'Sábado deluxe' para dejar claro que no está disfrutando con el protagonismo que le está aportando esta polémica.

El poli ha confirmado que, pese a lo que pueda pensar Sábado deluxe, Lydia no busca estar en el centro de atención. "Puedes pensar que yo disfruto, que se hace audiencia", ha comenzado a explicar la periodista, pero no ha podido continuar porque ha roto a llorar. "Mi madre, con 91 años, el jueves se tuvo que tomar un lexatin", ha contado Lozano muy afectada. "Con el daño que hago a mi familia, con el daño que ya le hice, no compensa", ha asegurado la colaboradora, que no podía parar de llorar.

"Tendría que estar yo muy loca para que valiera la pena estas noches sin dormir", ha dicho Lozano, que también ha lamentado que se haya puesto en duda que tenga la carrera de periodismo porque su madre le pagó estos estudios para que ella "estuviera feliz". El polígrafo de Conchita ha confirmado que Lydia terminó la carrera y que no le queda ninguna asignatura pendiente.

La respuesta de Mila

Mila Ximénez había afirmado antes de que Lydia se sometiera a la máquina de la verdad que su compañera estaba disfrutando con el protagonismo que le reportaba este caso y ha querido pronunciarse del por qué de sus palabras. Antes de darle sus argumentos, la tercera finalista de 'GH VIP 7' ha jurado por su hija que no cuestiona a Lydia como venganza por no haberla defendido en el reality: "No vengo ni atacarte, ni a hacerte daño, ni a socavar tu profesionalidad".

Mila Ximénez y Lydia Lozano, cara a cara en 'Sábado Deluxe'

Mila ha explicado que pensó que su compañera estaba feliz con ser el centro de atención porque desde que saltó la controvertida noticia no se ha ausentado de su puesto de trabajo y ha continuado afirmando que creía ciegamente en su fuente. Lozano le ha respondido que tenía miedo a que el resto de colaboradores de 'Sálvame' pensasen cosas negativas de ella y que cuestionasen su profesionalidad: "Si no voy, ¿qué van a pensar? Yo prefiero enfrentarme".