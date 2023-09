Por Fernando S. Palenzuela |

En sus dos primeras semanas en 'GH VIP', Karina había demostrado ser todo luz y color con sus compañeros. La cantante no dejaba de disculparse con ellos por no poder dar todo de ella físicamente, además de sentirse triste por convertirse en el centro de las nominaciones. Sin embargo, esa actitud estalló por los aires durante las nominaciones de la tercera gala. El hecho de que le diera tres puntos a Laura Bozzo, su mayor apoyo dentro de la casa, fue algo totalmente sorprendente.

Karina y Lydia Lozano en 'Mediafest'

A partir de ese momento,, quien podría estar jugando con la audiencia y sus compañeros al esconder su verdadera cara. "Siempre que Karina tiene presencia en algún reality, ya sea ella o alguien relacionado con ella, este tema acaba saliendo", apuntaba Nuria Marín en ' Socialité ' antes de dar paso a un vídeo que

Lydia Lozano era la más directa con la representante de Eurovisón 1971. "Yo no sé cómo España puede estar tan engañada. No es un ser de luz", comentaba. "Karina no es buena persona, no lo ha sido nunca. Cuando Karina te tiene que llamar hija de puta, te lo llama". Además, la excolaboradora de 'Sálvame' revelaba una anécdota que ocurrió en el último 'Mediafest': "Yo tenía que cantar con ella y Karina no se quiso poner el traje que le había cosido a mano Perea".

Lo que pasó en el 'Mediafest'

El programa de La Fábrica de la Tele se ha puesto en contacto con el diseñador José Perea para que explicara con mayor detalle lo avanzado por Lozano: "Ha sido el momento televisivo en el que lo he pasado peor. De muy mala forma me dijo: '¡Y si quieres me voy!'. Lo pasé fatal". Según parece, Perea tuvo que adaptar una túnica traída por la cantante en el último momento para que esta no los dejara colgados. "No valoró nada mi trabajo y le daba absolutamente igual y lo peor es que va y me dice: 'bueno, José, si quieres luego me hago una foto contigo y ya está'", recordaba.

"La realidad es que tú ves a Karina, la Karina que estamos viendo en el concurso la primera semana y esa no es la Karina que yo conocí. Está claro que tiene realmente dos caras y una es la Karina buena que quiere dar en pantalla y otra es la de detrás de las cámaras que a mí me lo hizo pasar horroroso", concluía el diseñador. José Manuel Parada también era preguntado por su opinión sobre la artista: "Karina tiene su carácter. A ver si os creéis que Karina es siempre dulce como cuando está en el escenario. Ella tiene su carácter y se enfada y se molesta".