Lydia Lozano, María Patiño y Chelo García-Cortés confiesan no saber quién es Millie Bobby Brown

Una de las actrices internacionales con más proyección es sin duda Millie Bobby Brown. La protagonista de 'Stranger Things' es una de las intérpretes mejor posicionadas a día de hoy en el mundo de la ficción y el cine y es que su trabajo en la serie de Netflix la ha llevado a convertirse en una auténtica estrella mundial. Reconocida por la crítica con infinidad de galardones y por el público con el éxito de la ficción, parece que su rostro es conocido para absolutamente todo el mundo... ¿o no? Este 4 de enero, la pequeña actriz Mafalda Carbonell evidenció que todavía hay muchas personas que conocen a la joven actriz que incluso ha llegado a ser reconocida como una de las "personas más influyentes del mundo" en la revista Time.

Lydia Lozano, María Pariño y Millie Bobby Brown

Una respuesta de la pequeña en 'Sábado deluxe' evidenció que tres rostros del magacín de La Fábrica de la Tele no conocen a Bobby Brown. Esto sucedió cuando Lydia Lozano le preguntó a Mafalda, hija del conocido actor Pablo Carbonell y que estaba siendo entrevistada esa noche, a qué otro rostro del mundo de la interpretación le gustaría parecerse. "A Millie Bobby Brown, no sabes quién es, ¿no?", respondió Carbonell, mientras Lozano confesaba no haber sentido el nombre mientras que María Patiño y Chelo García-Cortés dejaban claro que no la conocen. "Yo no sé quién es", afirmaba la presentadora de 'Socialité', mientras que Cortés decía: "Yo tampoco lo sé".

Lozano, al escuchar el nombre también dejaba claro que "ahí me has pillado, no lo sé", una respuesta que provocaba la risa de la pequeña Mafalda. Por su parte, Pablo Carbonell cambiaba entonces de tema al ver que no la conocían, mientras Chelo seguía preguntándose: "¿Quién es?". Este desconocimiento por parte de la presentadora y colaboradoras de 'Sábado deluxe' provocó un aluvión de comentarios y es que no fueron pocos los tuiteros que se mostraron totalmente sorprendidos e impactados que ellas que trabajan en el mundo de la televisión no conociesen a un rostro tan importante de la pequeña pantalla como es la protagonista de 'Stranger Things'.

Una emotiva entrevista

Más allá de esta anécdota, la entrevista a Mafalda Carbonell estuvo cargada de emoción. La pequeña actriz de 11 años sufre artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que solo viven uno de cada 3.000 niños nacidos y contra la que esta lucha con gran fuerza diariamente. Pablo Carbonell, su padre, no pudo evitar emocionarse en 'Sábado deluxe' al hablar de su pequeña: "Contigo me emociono mucho hija, no sé que haces, pero me emocionas. Te veo metida en unos jardines a una edad en la que yo estaba haciendo el ganso, que digo: 'Menuda diferencia'". Por su parte, la pequeña no pudo evitar romper a llorar tras un emotivo vídeo sorpresa preparado por el equipo de 'Deluxe' en el que infinidad de rostros famosos le mostraban su apoyo en su batalla contra la enfermedad.