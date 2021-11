El comentario tránsfobo de Lydia Lozano: "Un amigo se ligó una tía y era un tío"

En las tardes de 'Sálvame', muchas son las barbaridades que se comentan a causa de la desinformación de algunos de los colaboradores del programa. Durante el 1 de noviembre de 2021, Lydia Lozano ha sido una de las que ha patinado al narrar una anécdota sobre cuando ella solía salir de fiesta a una conocida discoteca de Madrid. Todo ha comenzado cuando los presentes en el plató del formato producido por La Fábrica de la Tele comentaban uno de los secretos de José Antonio Canales Rivera en 'Secret Story: La casa de los secretos'.

Lydia Lozano

"Perdí mi virginidad con una persona trans", señalaba el torero, intentando darle normalidad al asunto, sin mucho éxito, ya que durante la emisión del reality de Telecinco se trató el tema como si fuese algo excepcional e incluso utilizando la palabra "trauma". "Prefiero no comentar este tema, no entiendo nada. Iba a decir una burrada, me estoy acordando de las dos de la mañana en 'Sábado deluxe', y si era de mortero o de monedero", se reía Lydia Lozano, haciendo referencia a la forma del programa en la que hablan de sexo anal o vaginal.

Tras discutir de forma escueta con Nuria Marín, quien aseguraba que no se estaba tratando de forma natural el secreto de Canales Rivera, Lydia Lozano decidió contar una anécdota de hace más de veinte años. "Nos ha pasado a todos estar en la Joy Eslava, tomando una copa y un amigo mío ligarse a una tía y era un tío, era normal", explicaba Lozano, dejando a la vista la transfobia intrínseca que sigue existiendo en muchas personas.

Su justificación

De forma inmediata, Laura Fa, con quien había tenido un gran enfrentamiento ese mismo día, quiso recalcarle que lo que había dicho era irrespetuoso para el colectivo transexual. Por su parte, la periodista aseguró que ella no era tránsfoba, alegando que "era amiga de la Veneno, y de un montón de gente, como de Chumina Power", se justificaba, volviendo a errar y confundiendo a Power con una persona transexual cuando es una drag queen.