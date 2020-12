Macarena García y su anécdota más surrealista en Nueva York: "Creí que me querían matar"

Macarena García asistió el pasado lunes 7 de diciembre a 'El hormiguero' para promocionar su última película, "El arte de volver". La entrevista no se quedó en el largometraje y la actriz aprovechó su paso por el programa para contar algunas de las situaciones más irreverentes que vivió en un viaje a Nueva York en el que, en sus propias palabras, "creía que la asesinaban".

Macarena García visita 'El hormiguero'

Todo comenzó cuando Pablo Motos definía a la protagonista de "La llamada" como "un poco despistada" para posteriormente preguntarle sobre un viaje a Nueva York que había realizado. "En ese viaje te pasó de todo, porque casi te asesinan, ¿no?", preguntaba a continuación el presentador a una avergonzada García: "Sí, yo creí que me asesinaban. Me está dando vergüenza, parezco Bridget Jones de repente".

"Me pasó que estaba cenando en un japonés y estaba teniendo una conversación muy intensa sobre documentales de crímenes y asesinatos y tenía el miedo metido en el cuerpo", comenzó la actriz. "De repente alguien me cogió de la capucha y me ahorcaba, me echó para atrás y yo creí que me estaban queriendo matar. Me empezaron a dar golpes en la cabeza, hubo mucho jaleo, y lo pasé muy mal", narró hasta descubrir el motivo real del incidente: "Resulta que yo estaba tan metida en la conversación que mi coleta se me metió en una vela y el pelo prendió, entonces había fuego en mi coleta y los que estaban en la mesa de al lado me querían salvar", explicó García entre las carcajadas del público.

Un viaje con más de un disgusto

No fue el único percance que sufrió la ganadora de un Goya en su viaje. "Me hice un tatuaje, me fui a poner 'Hoy tus ojos, mañana el mundo', y resulta que en el teclado inglés no tenían la 'ñ'", contó. "El tatuador improvisó y puso el palito de la 'ñ' donde quiso, y lo puso en la 'n' de 'mundo', es decir, que me tatuó 'Hoy tus ojos, manana el muñdo'. Fue un drama", terminó de narrar entre risas la actriz.