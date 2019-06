Madonna desvela que quiso contratar a Rosalía antes de su fama: "Querían cobrar una cantidad extraordinaria"

El viernes 14 de junio, Madonna lanza su decimocuarto disco, con el título "Madame X". Un trabajo que llega cuatro años después de "Rebel Heart" y por el que la reina del pop ha iniciado una gira de promoción con numerosas entrevistas. De hecho, en una de ellas tuvo ocasión no solo de hablar de su nuevo trabajo, sino también de la artista española Rosalía.

Las cantantes Madonna y Rosalía

"La amo. Es increíble, de verdad. La admiro, porque en un mundo repleto de estrellas del pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma", alabó la artista en un encuentro con el periódico El Mundo, donde se le preguntó su opinión sobre la joven cantante. La estadounidense señaló que "había algo especial en ella" y que, además, "era una cantante de flamenco fantástica", a la que había descubierto hace más de un año, antes de que se diera a conocer en todo el mundo.

"En ese momento, nadie sabía quién era, pensaba que yo era la única persona que la conocía", reconoció la artista, haciendo referencia a la escasa fama de Rosalía por entonces fuera de España. A raíz del descubrimiento, Madonna desveló que hizo "todo lo posible" para que Rosalía viajara a Marruecos y actuara para ella en su cumpleaños, el 16 de agosto. Sin embargo, según relató la estadounidense, las cosas se "complicaron mucho" durante la negociación.

"No tuve noticias durante un tiempo"

"Cuando empezamos a hablar, se trataba de una transacción simple y lo único que necesitaba era a su guitarrista y a algunos palmeros; iban a compartir habitaciones porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño", relató Madonna, tras lo cual empezó a sumarse más gente. "Apareció un mánager y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero. Y luego eran 36 personas y yo estaba como: 'espera, espera, ¿qué?'", prosiguió la cantante, que finalmente no contó con Rosalía en su cumpleaños. "No tuve noticias de ella durante un tiempo y, de repente, se convirtió en una gran estrella y me dije: 'sí, yo tenía razón'", concluyó Madonna.