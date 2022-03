El 2 de marzo de 2021, Àlex Casademunt fallecía en un trágico accidente de tráfico. Un año más tarde, 'Sálvame' tuvo muy presente al artista en el aniversario de su muerte, hasta el punto de que contaron con la intervención de Rosa, madre del artista, con quien Jorge Javier Vázquez tuvo ocasión de hablar sobre el catalán y cómo llevaba su pérdida.

Jorge Javier habla con la madre de Álex Casademunt en 'Sálvame'

"Estoy aprendiendo a vivir sin Álex", confesó la invitada, por videollamada, quien reconoció estar en plena "fase de aceptación", en la que tenía que lidiar con "el pensar que no lo volverás a ver más, que tienes que vivir sí o sí, que también te debes a otras personas como mis otros hijos, mis nietas". "Es durillo, pero lo vas asimilando, lo vas comprendiendo. Piensas que es algo que está a la orden del día y que pasa todos los días, y hay que aceptar que tenemos que vivir sin Àlex", reconoció Rosa, sensación que se hacía más pesada "porque nosotros siempre hemos estado unidos, siempre habíamos sido una piña. Y tienes que aprender a no escucharle, a no verle y pensar no lo podrás volver a ver".

La madre de Casademunt compartió que "a veces, hay momentos que parece que lo veo. Yo hablo con él todos los días y le digo cosas". "¿Qué ha sido lo más complicado de este año?", quiso saber entonces Vázquez. "Todo. Porque todo ha cambiado, te quedas como huérfano, te queda un vacío. Entonces nos cuesta mucho cuando estamos juntos. Ahora estamos mejor cuando estamos separados, porque cuando estamos todos juntos, con las niñas, en una comida, es un vacío muy grande...", manifestó Rosa. Marta López, amiga de Casademunt, intervenía entonces para mostrarse de acuerdo con las palabras de la invitada, ante quien reconoció que "yo no me lo creo todavía".

"Es un chico muy querido"

La colaboradora declaró que "estoy segura de que Álex vino a verme, hizo que su madre me llamara y que un amigo íntimo que no se pudo despedir y con el que se llevaba mal, pudiera hacerlo a través de su madre". Vázquez apuntó que, a pesar de haber transcurrido un año, "la gente lo sigue recordando", ante lo que Rosa señaló que "Àlex es un chico muy querido" y afirmó que "no puedes decir nada malo de él". "Nos daba la vida", confesó la madre de Casademunt, emocionada con las imágenes de su hijo que emitía el programa mientras charlaban. Además, Rosa aseguró que mantenía contacto con muchos de los compañeros del artista en 'Operación Triunfo', a pesar de que "tienen unas agendas de mucho trabajo", y se deshizo en elogios hacia su nieta, la hija de Casademunt, de la que afirmó que era "su clon", antes de despedirse con cariño del programa.