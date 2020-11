La madre de La Veneno: "Eso fue una caída. Una vez me digan de verdad lo que pasó, entonces pararé"

La Veneno sigue estando muy actualidad. Recién cumplidos cuatros años desde su fallecimiento, la causa de su muerte todavía se desconoce a ciencia cierta. 'Sálvame', que está siguiendo de cerca el caso hablando con su entorno, se desplazó hasta Adra, la localidad donde Cristina pasó su infancia. Allí han hablado con su madre, para conocer cómo era la relación con su hijo desde su punto de vista. "Eso es una tontería. Yo he tenido siempre con mi hija buena relación", reconoce María Jesús.

María Jesús, madre de La Veneno, en 'Sálvame'

Además, la madre se siente muy orgullosa de Cristina, porque "ha sido una persona muy buena que lo ha dado todo. Todo. Si veía una persona en la calle con hambre se quitaba el bocado de la boca para dárselo. Por hacer tanto bien le ha pasado lo que le ha pasado". El reportero de Telecinco le ha hecho saber que mucha gente se metía con ella (la madre) porque La Veneno contó que ella "le había dado mala vida de pequeño". "Lo que no me gustaba es que se juntara con mucha gente, porque es muy fuerte y ha pasado mucho y nosotros hemos pasado mucho", aseguraba María Jesús, mostrando de era por defenderla.

"¿Sabes lo único que decía? Mamá, yo no quiero que trates a los demás como me has tratado a mí", recuerda la madre antes de dar su opinión sobre los novios que tuvo su hija, los cuales no les gustaban nada: "El italiano era un sinvergüenza. Todos eran unos gorrones sinvergüenzas. Pero bueno", afirma.

¿Qué cree que le pasó realmente a Cristina?

Como no podía ser de otra manera, también se le preguntó a María Jesús por su opinión y sus sospechas sobre la muerte de La Veneno. "Hasta que no investiguen la muerte de mi hijo voy a parar". Además, asegura que "eso no era una caída. El cuarto de baño yo sé cómo era, que yo me he bañado ahí,. Se puede dar un porrazo una vez, pero manos, piernas... no. Una vez me digan de verdad lo que ha pasado, entonces pararé".

Su hermana dice que la familia no quiso segunda autopsia

Mari Pepa, hermana de Cristina, atendió al equipo de 'Sálvame' a través del teléfono para contar que lleva cuatro años luchando para que se sepa y se esclarezca y se haga una investigación. Ellos (los otros hermanos) no quisieron en ningún momento que se investigara, me hicieron la vida imposible, se opusieron rotundamente a que se hiciera autopsia a Cristina. Yo me ofrecí a pagarla yo, pero la que estaba orquestando todo es Belén, la que reparte, hace y deshace". A continuación, ha aprovechado para matizar que "hay una persona que dijo en televisión que Cristina tenía un seguro de vida. Un seguro de vida, no. Pero sí era un seguro de accidente. Lo cobraron los herederos. Tendría que estar siendo investigados todo su entorno. Inclusive su familia".