Jorge Javier Vázquez carga contra La Veneno: "Huíamos de ella al verla en Chueca"

El pasado 9 de noviembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de Cristina Ortiz La Veneno y por ello en 'Sálvame' se habló largo y tendido de su figura. Lo que a muchos sorprendió es que lejos de homenajearla, la mayor parte del equipo del magacín de La Fábrica de la Tele optó por desmitificarla e incluso se puso en duda que realmente se sintiese mujer. Un tratamiento del caso que se replicó un día después y es que este martes 10 de noviembre se volvió a cargar contra ella y especialmente Jorge Javier Vázquez quiso dejar muy claro que la imagen de La Veneno que se está dando ahora no corresponde con la realidad; unas palabras que como era previsible también recibieron críticas en redes sociales.

La Veneno y Jorge Javier Vázquez

La defensa de Laura Fa

"Con el tiempo se ha intentado forjar una leyenda de la Veneno que creo que se aleja un poco de lo que fue la realidad ella", empezó diciendo Gema López, que defendió que "siendo una superviviente absoluta se adaptó al discurso de cada momento según convenía". "Ella sabía perfectamente lo que funcionaba en televisión (...) sabía dar titulares que le viniesen bien pero no por un discurso que tuviese ella interiorizado", siguió diciendo, para sentenciar diciendo que "no quiso abanderar nada, hay que colocarla en su justo lugar". Por su parte, Laura Fa defendió que pese a no quererlo, para el mundo trans sí ha sido una figura importante y ha representado un cambio y una visibilidad real, algo que Jorge Javier Vázquez se negó a aceptar.

Vázquez: "Ella no sabía no lo que era"

"Una cosa es lo que era ella y otra cosa es lo que creemos que representa (...) ni ella sabía lo que era, la ponéis en un lugar que ni ella misma había pensado, ni asumido y tampoco sabemos si querría estar", empezó diciendo el catalán. "Estamos montando una historia en la que no reconozco a esa mujer a la que he conocido a lo largo de 25 años (...) probablemente ella no sabía ni lo que era ni lo que quería porque probablemente con el jaleo que había simplemente era una superviviente (...) quería vestirse de mujer (...) tenía tal lío". Pero la cosa no quedó ahí, y es que Vázquez no dudó en cargar contra los que les han tachado de tránsfobos por criticar a Cristina.

Vázquez: "No se consideraba transexual"

"Aquí hay una serie de defensores de la Veneno que con cualquier cosa que digas de ella, cualquier interrogante, es tránsfobo, es homófobo... ¡pues no, señor! Aquí debe existir el debate (...) lo peor que le puede pasar a alguien es ser fan de cualquier persona, porque te vuelves un talibán", siguió diciendo el comunicador. "A La Veneno parece que nos la rifábamos en las televisiones pero la traíamos al 'Deluxe' casi por caridad porque nadie le hacía caso. Yo a veces me la encontraba por Chueca y muchas veces huíamos de ella", continuó este. "Ahora es muy bonito decir que era divertida y simpática, pero es que la imagen que se quiere dar de ella y se quiere transmitir no tiene nada que ver con la realidad (...) no puedes elevar a la categoría de referente de la transexualidad a una persona que no se considera transexual. Que no respeta, que critica a los demás, ella no puede ser un referente (...) además era poco generosa, impredecible y complicada", finalizó.