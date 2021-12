La octava entrega de 'La isla de las tentaciones 4' arrancó en la noche del miércoles 29 de diciembre en Telecinco con el encuentro entre Álvaro Boix y la madre de su novia, Rosario Cerdán, en la hoguera. Este arrancó con una evidente tensión entre los dos, a raíz de lo que Charo conocía por su hija de la relación, por lo que no dudó en defender a su hija, incluso cuando comprobó que había hecho lo mismo que su yerno, mientras el valenciano insistía en criticar la actitud de su pareja.

Charo, madre de Rosario, y Álvaro, discuten en 'La isla de las tentaciones'

"Si ha sido ella la que ha fallado primero, voy a estar a su lado como madre. A lo mejor te pediría perdón, no lo sé", reconoció Charo, cuando su yerno acusó a su hija de ser la primera en cometer la infidelidad. Al hablar de la relación con su yerno, Charo declaró que "ha habido momentos buenos, pero también muchos malos, porque he visto sufrir mucho a mi hija. Entonces, le tengo cariño, pero hay veces que no me fío", tras lo cual afirmó de la pareja que "creo que en el fondo se quieren". La invitada y Boix vieron entonces imágenes de la experiencia del valenciano en el reality, incluidos sus edredonings con Sabela.

"¿Y tú dices que la quieres? Y yo me lo creo", lanzó la invitada, quien recomendó al valenciano que "ten un poco de vergüenza y cállate la boca". La suegra de Boix admitió sobre lo ocurrido entre él y la soltera que "me lo esperaba. Sé que le gusta mucho la fiesta. Es joven, es normal. Pero respetar a mi hija, no lo ha hecho". Cuando la madre de Cerdán apostó por que su hija "habrá estado hecha polvo", su yerno señaló que "ya te digo yo que no, está con dos en la villa". "Pues olé ella. ¿Qué quieres que te diga?", soltó la invitada, conforme. De hecho, su postura no cambió al ver las imágenes de su hija: "hay alguna escena que no me ha gustado mucho, como cuando se ha metido en la cama. Pero, por lo demás, es joven".

¿Con quién te posicionas?



???? Con la suegri Charo

?? Con Álvaro



???? #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/NqtJ8fCEAA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

"Rosario no vuelve con Álvaro"

Rosario y Álvaro durante su encuentro en 'La isla de las tentaciones'

"Como he visto sufrir tanto a mi hija, si le ha pagado con la misma moneda, es libre y quiere disfrutar, que lo haga", defendió Charo. "Todos los errores que cometí con Rosario se han perdonado y tienen que dejarse al margen", le recordó entonces Boix, al igual que echó en cara a su suegra que "tú realmente no me has perdonado" e insistió que "para empezar, ella me ha fallado a mí". "¿Tú qué has estado haciendo, rezando en misa o qué? A lo mejor es un calentón y luego se arrepiente", valoró Charo. "Yo no me voy a arrepentir, porque me he dado cuenta de la persona que tengo al lado", afirmó Boix, tajante. "Creo que tienen una conversación pendiente y bastante larga. Yo los voy a respetar si quieren seguir juntos", prometía Charo.

Asimismo, la madre de Cerdán confesó que prefería que su hija abandonara el reality sola, dado que "será mejor para ella". "Para mí no es fácil venir aquí y ser como una roca, sin expresar mis sentimientos. Yo a tu hija la he querido como a ninguna persona de este mundo", declaró Boix, para después recalcar que "no quiero tener ningún mal rollo con vosotros, porque para mí sois parte de mi familia. El verte aquí me ha removido muchos sentimientos", antes de despedirse de su suegra. "Tengo clarísimo que Rosario no vuelve con Álvaro. Como madre, aconsejarle que ya está bien. Es muy joven, puede disfrutar mucho y no necesita una persona a su lado que la haga sufrir", declaró Charo, mientras Boix admitió que "tengo muchas cosas que hablar con Rosario, porque no tengo nada claro. Ha sido muy bonito, a la vez que intenso".