La séptima entrega de 'La isla de las tentaciones 4' mostró a un Nico Aubert aún más afectado al ver a su novia, Gal·la Mora, acostándose con un tentador. El rumano sorprendía a todos al echar a correr lejos de la hoguera, para detenerse después en la playa, desconcertado. Dicho episodio fue comentado durante la gala de 'El debate de las tentaciones' del 27 de diciembre, en la que Sandra Barneda aclaró cuál era la intención del rumano al salir corriendo de esa forma, algo que además fue muy criticado especialmente por Nagore Robles y Kiko Matamoros.

Sandra Barneda habla de la espantada de Nico en 'La isla de las tentaciones'

"Tiene frustración, el orgullo herido: mi pareja es capaz de sentir y excitarse con otra persona, y conmigo le cuesta un mundo", valoró Terelu Campos, tras revivir el momento con todos los presentes en el plató. "Es un tema que venían arrastrando desde hace tiempo. De hecho, Gal·la pidió que no se tocara, pero fue ella quien lo hizo, así que se puede ver que las traiciones son de distintas formas", apuntó entonces Roxana, hermana de Aubert. Además, la defensora del rumano recalcó que "obviamente, él venía con la autoestima muy baja, sintiéndose muy poco deseado, poco valorado y poco querido, y el verlo, causa dolor, frustración, rabia y que no sepa ni qué decir", lo que no ablandó a colaboradores como Robles.

"Intento empatizar con él, pero me cuesta creer que cuando follas a diestro y siniestro, estás bien arriba, pero cuando ves las imágenes de tu pareja, entonces ahí, mal", opinó la colaboradora, para después reflexionar sobre el hecho de que "tu pareja va a ver las tuyas, ¿por qué no intentas empatizar un poco? A mí se me escapa. Tu pareja va a ver lo mismo que tú estás viendo". "Es todo perfectamente absurdo. No me puedo coger ese rebote, y después los otros están abrazándole como si se hubiera muerto alguien", cuestionó por su parte Matamoros, quien apuntó de los participantes del reality que "estáis todos en modo golfo. Es una locura".

"No habría sabido ni qué decirle"

"Le toca no solo que su pareja esté con otra persona, sino que toque un tema personal, suyo. Gal·la conoce muy bien el dolor de Nico y sabe cómo causarlo", acusó la hermana de Aubert, mientras que la defensora de Mora calificó el episodio de "un poco surrealista". En ese momento, Arantxa coca, psicóloga del programa, intervino para preguntar algo básico sobre la escapada del rumano, "¿a dónde iba?", despertando algunas risas en plató. "Iba directamente a buscar la villa de las chicas, porque quería encontrar a Gal·la", aclaró Barneda, revelación ante la que Suso Álvarez apuntó que "creo que si hubiera llegado a la villa, no habría sabido ni qué decirle. Se habría cortado".