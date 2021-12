Sandra Férriz sorprendió en 'La isla de las tentaciones 4' con una segunda infidelidad a Darío Sellés. Dicho desliz, junto al hecho de que la pareja había ocultado una infidelidad previa al reality por parte de la murciana, despertó múltiples críticas entre el público contra Férriz. Por esa razón, 'El debate de las tentaciones' contó con su madre, Carmen, como su defensora en la gala del lunes 28 de diciembre. Un papel que, sin embargo, la mujer ejerció muy nerviosa, y cuyos argumentos despertaron múltiples críticas por parte de los colaboradores presentes.

Carmen defiende a Sandra Férriz ante Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones'

"La gente está totalmente equivocada sobre cómo es Sandra", declaró la madre de la murciana, quien recalcó, algo nerviosa, que "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos". "El machaque que está llevando Sandra no es justificable", criticó además la defensora, antes de señalar sobre su yerno que "se dio cuenta de que la quería dentro, porque fuera no se lo demostraba. Lo he visto yo". Asimismo, la madre de Férriz apuntó a que "mi hija no es prepotente, tiene una coraza. Por dentro es muy frágil" y no negó que la murciana hubiera metido la pata. "¿Quién no comete errores? Ahí tenían que haber entrado los dos con la verdad y yo no estaría aquí", señaló la defensora, alterada, antes de que Sandra Barneda diera la palabra a Eva, su consuegra.

"No le puso una pistola, entraron porque quisieron. Pero Darío, al enterarse una semana antes, como que se quedó en shock", relató la madre de Sellés, quien destacó que, para su hijo, "lo importante era proteger a la niña". Carmen apuntó entonces de nuevo al machaque que se le hacía a su hija en redes, para después criticar que "una relación no se basa en llegar a casa y dejar de lado a su novia", en relación a su yerno. "Siento mucho que hayan entrado con esa mentira", lamentó además la madre de Férriz, tras lo cual desveló de su hija que, después de ver cómo su novio hablaba de su infelidad antes del reality, "pensó que él había entrado con un papelón, que había entrado en el programa para hacérselo pagar con creces".

"Buscas dejar a mi hijo por los suelos"

Las madres de Sandra y Darío, enfrentadas en 'El debate de las tentaciones'

Ambas madres vivieron un careo en el plató, en el que la tensión fue palpable entre las dos, a raíz del empeño de Carmen en criticar a Sellés para justificar las decisiones de su hija. "Estoy viendo a su hija reflejada en ella: está buscando excusas para tirar a mi hijo por el suelo", criticó Eva, quien defendió que "mi hijo entró con el corazón roto, y ahí le desgarraron el alma". Mientras la madre de Férriz recalcó que entraron al reality "con mentiras los dos", a lo que la defensora del alicantino recalcó que eso había sido "para proteger a tu hija".

"Lo tenían que haber hablado", apuntó Carmen, en medio de la tensión. "Mi hijo se dio cuenta de lo que le estaba pasando cuando entró en la isla y ya no podía hablar con ella. Fue entonces cuando se le vino todo encima", explicó la madre de Sellés, tras lo cual quiso dejar claro que "todo fue por amor, porque él quería salir con tu hija de allí y vio que ya era imposible". "Se dio cuenta de que estaba enamorado en la isla, porque fuera, no le hacía ni puñetero caso", acusó la madre de Férriz, momento en el que su consuegra cuestionó el porqué la murciana no dejaba a Sellés "vivir en paz, si le molesta todo de mi hijo".