El lunes 27 de diciembre, Cuatro emitió una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', en la que los colaboradores repasaron con Sandra Barneda algunos de los momentos clave de la última entrega de 'La isla de las tentaciones'. Entre ellos, se encontraba el reencuentro entre Alejandro Nieto y Tania Medina, momento en el que Nagore Robles se mostró muy crítica con el gaditano por su actitud en el reality, opinión que compartieron algunos de sus compañeros.

Los colaboradores de 'El debate de las tentaciones' hablan del encuentro de Alejandro y Tania

Aunque Robles calificó el momento de "muy bonito, las cosas como son, por verlos tan emocionados", la colaboradora matizó que "me da la sensación de que sigue sin entender nada. Alejandro sigue con lo suyo, no escucha. Tania le pide por favor que hable bien de ella y él con su obsesión por 'el largo'", en referencia a la insistencia del gaditano en manifestar su desagrado por la cercanía de su novia con Stiven, uno de los tentadores. "Hubo algo que no se nos puede escapar: había una posibilidad de que pudieran elegir quién era la pareja que podía verse, y él fue tan sumamente egoísta que no le interesó en ningún momento que su compañero Darío pudiera haber hablado con Sandra", criticó la vasca, sobre el hecho de que el gaditano pudo ver a su novia porque sus compañeros le cedieron dicho privilegio.

"Alejandro llevaba mucho tiempo fastidiado, sufriendo", apuntó Barneda, después de que Robles destacara de Nieto que hubiera demostrado "un egoísmo y una obsesión superheavy". "Sí, pero el resto, también", opinó la colaboradora, ante las palabras de la presentadora, momento en el que Terelu Campos se sumó a su compañera al señalar con sarcasmo que "la única persona fastidiada es Alejandro". "Ni ve los vídeos, ni pregunta, ni empatiza, ni es generoso, ni es amigo, ni es compañero. Es un egoísta", declaró Robles. Barneda cedió entonces la palabra a la madre de Nieto, Maribel, quien apostó por que "creo que él no se ha dado cuenta de lo mal que ha hablado", a lo que la colaboradora respondió que "Tania se lo dice y él solo está a su película".

"Hace chantaje emocional"

Nagore, muy crítica con el comportamiento de Alejandro en 'La isla de las tentaciones'

"Tengo que reconocer que lloré. Ha sido un momento muy bello, pero igualmente decepcionante, porque Tania lo mira con un enamoramiento increíble, pero no se da cuenta de que no ha recapacitado. Simplemente, solo estaba hablando de Stiven", opinó el padre de Medina. Suso Álvarez, por su parte, quiso romper una lanza a favor de Nieto al señalar que "si no se llega a ver con Tania, creo que no termina esta edición. Emocionalmente, estaba destruido". "Porque hace más drama. No es culpa de los demás", replicó Robles, quien no negó que el gaditano "lo está pasando muy mal, sí, lo vemos, pero Darío acaba de decir que su novia le fue infiel, que tenían un pacto de no decir nada, y es mucho más generoso y maduro, pero no significa que lo necesite menos".

Ante las palabras de su compañera, Álvarez recordó que "Darío fue el que cedió" el privilegio de ver a su novia a Nieto, algo que Robles achacó al "chantaje emocional que hace Alejandro". En ese momento, Barneda intervenía para señalar "una imagen de la que no fui consciente, que fue en la hoguera, cuando Darío está roto y Alejandro me mira y me dice: 'yo quiero ver a Tania'". "Luego se lo comentaré en el debate final, porque creo que Alejandro estaba ciego y no se dio cuenta de lo que pasaba", valoró la presentadora, tras unas críticas opiniones a las que se sumó Arantxa Coca, psicóloga del programa. "Alejandro desaprovecha una gran oportunidad. Siempre está centrado en sus necesidades, tanto con los compañeros, como con su pareja", manifestó la profesional.