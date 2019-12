Maestro Joao: "Adara le pidió por favor ir a verle al hotel y Gianmarco no quiso"

Maestro Joao sigue ejerciendo de mediador entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini. A la vista de los últimos acontecimientos, puede que sea la única conexión entre ellos. El vidente ya se encargó de reunir a la pareja en varias ocasiones durante sus disputas en 'GH VIP 7'. Ahora, Joao lo tiene más complicado, pero no se ha rendido. Acudió al programa de 'Viva la vida' del 22 de diciembre y contó cuál es el punto en el que se encuentran Molinero y Onestini.

Maestro Joao hablando en 'Viva la vida'

El vidente explicó que la ganadora de 'GH VIP 7' ha salido "tocada" del concurso y que se ha dejado llevar demasiado por opiniones y comentarios de gente cercana. Confirma que su amiga no llamó a Onestini, pero sí quiso verle en persona: "Adara le pidió por favor a Gianmarco ir a verle al hotel y él no quiso", afirma el exconcursante de 'GH VIP 7'. Sin embargo, el italiano no quería quedar porque consideraba que primero tenía que haber una llamada. Joao dejó claro que él está de parte de los dos y que ambos han estado acertados y desacertados: "Hay una falta de entendimiento entre los dos".

Viendo la situación, el maestro les preguntó directamente a cada uno si estarían dispuestos a reconciliarse. Adara contestó: "Si deja de mentir, sí", mientras que el italiano ni siquiera quiso responder a esa cuestión. Minutos después subía una imagen en su Instagram con un mensaje bastante claro: "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón". Por si fuera poco, dejó de seguirla en redes sociales y borró las fotos que tenía con ella.

Gianmarco, muy decepcionado

La relación entre el finalista de 'Grande Fratello' y Adara parece que ha terminado, por lo menos por parte del italiano. Onestini acudió a 'Sábado deluxe' el pasado 21 de diciembre y expresó su decepción sentimental con la ganadora de 'GH VIP', una entrevista que no le ha gustado nada a Adara, según su familia. El de Bolonia también subió un vídeo a Instagram en el la letra de la canción explica lo que siente ahora mismo: "Ya no vale la pena dedicarte tiempo, no eres esa mujer que me enamoró, todo se acabó".