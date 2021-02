'Maestros de la costura 4': Ana, tercera aprendiz expulsada de la edición

La noche del lunes 8 de febrero, la cuarta edición de 'Maestros de la costura' alcanzó su tercera entrega en La 1 de Televisión Española, en la que los aprendices tuvieron que enfrentarse a una nueva tanda de desafíos para permanecer en el talent show de moda. Unos retos que, tras la eliminatoria, concluyeron con la tercera expulsión de la temporada: la de Ana.

Aprendices y jueces de 'Maestros de la costura 4' en la prueba grupal

La cuarta entrega del talent show arrancó con la visita de Alaska en una primera prueba en la que los aprendices debían confeccionar una pieza única y exclusiva con látex. Un material tan llamativo como arriesgado, que puso a muchos de los aprendices contra las cuerdas, mientras que Yelimar, Ana, Nani y Mily recibieron algunos puntos a favor por parte de los jueces, hasta el punto de que las dos primeras fueron consideradas las mejores aprendices del desafío, que concluyó con la coronación de Ana en el primer puesto. A pesar del buen arranque de la noche, las cosas se pusieron más difíciles para la sevillana, como capitana, en la prueba grupal. El equipo del programa se trasladó entonces a La Dehesa de los Canónigos, una histórica bodega en Pesquera de Duero (Valladolid), donde los dos grupos competidores debían confeccionar diseños de alta costura con otro peculiar material: el corcho.

Para ese segundo reto de la noche, los aprendices contaron con la presencia y consejos de Jan Taminiau, único diseñador del mundo que moldea corcho para crear prendas de alta costura, en un reto en el que los concursantes debían replicar una de sus prendas: la misma que lució la actriz Jena Malone en "Los Juegos del Hambre: En llamas". El desafío no pudo con el equipo formado por Fermín, Nani, Laura, Ancor y Mily, quienes obtuvieron un resultado casi perfecto; mientras que el grupo liderado por Ana, junto a Yelimar, Gabriel, Javier y Lluís, quedó rezagado entre disputas y comparaciones con sus rivales. Algo que se vio reflejado en una prenda con un cuerpo que no estaba "bien hecho, no abraza al maniquí. Era lo más importante de la prueba y os habéis puesto con ello en el último momento", tal y como indicó Lorenzo Caprile, mientras que María Escoté criticó la falta de "orden en el trabajo" y que "el drapeado no está bien hecho", lo que los condujo directos a la eliminatoria, mientras que Mily fue designada como la mejor aprendiz de la prueba.

"Siento un poco de decepción"

Ana se despide de 'Maestros de la costura 4' junto a Raquel Sánchez Silva

Con el fin de defender su permanencia en el talent show, los aprendices en la cuerda floja debían confeccionar una prenda a medida que resaltase el cuerpo de sus modelos y su belleza. El reto concluyó con Ana y Javier un paso más cerca de despedirse, después de que la primera presentara una fada larga con vuelo por la que Escoté señaló que "no has arriesgado". "Además, las medidas están mal tomadas y la cremallera atascada", añadió la diseñadora, mientras que, de Javier, quien presentó un vestido corto suelto y asimétrico, criticó que "no has pensado en la modelo".

"El resultado general es justico, tirando a malo. Poco arriesgado, con un bajo camisero que no entendemos", comentaba Palomo Spain, sobre el trabajo del concursante, antes de que se diera a conocer la expulsión definitiva de Ana. "Siento un poco de decepción, es normal. Evidentemente, da pena que se acabe aquí y ahora", reconocía la aprendiz, emocionada, quien se había presentado al casting del programa en tres ocasiones. "Os doy las gracias a los tres, os habéis portado muy bien conmigo", reconoció la sevillana, a los jueces, ante quienes aseguró que se llevaba "tanto las críticas buenas, como las malas". "Si no hubieran estado ellos, no habría sido lo mismo", remató Ana, hacia sus compañeros.