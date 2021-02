'Maestros de la costura 4': Álvaro, segundo aprendiz expulsado de la edición

La noche del lunes 2 de febrero, Televisión Española emitió la segunda gala de la cuarta edición de 'Maestros de la costura', en la que de nuevo los aprendices se enfrentaron a distintos retos de moda con el fin de intentar permanecer en el talent show una semana más. Algo que, finalmente, no pudo lograr Álvaro Guerrero, quien se convirtió en el segundo expulsado de la edición tras concluir la eliminatoria presentando una bermuda que no convenció a los jueces.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 4' antes de la prueba grupal

La primera prueba de la noche consistió en que los aprendices, por parejas, elaboraron distintas piezas inspiradas en el universo de Jesús del Pozo, a modo de homenaje, momento en el que contaron con la visita de Ana Belén, quien también les dio ideas y consejos durante la elaboración. Un reto al que Álvaro se enfrentó a solas, dado que el número de concursantes era impar, y que ya presagiaba una dura noche para el madrileño, de quien los jueces criticaron su falta de energía y experiencia. El reto concluyó con Nani como la mejor valorada y, en consecuencia, se convirtió en uno de los capitanes de los equipos de la prueba grupal que tuvo lugar en el Parque de espectáculos históricos Puy Du Fou.

Como parte de su privilegio por ser la mejor de la primera prueba de la noche, Nani tuvo en sus manos la decisión de escoger al jefe del equipo rival, momento en el que se decantó por Ancor. "Quiero que vuelva a asumir el cargo, por si ha aprendido de sus errores", declaró la aprendiz, haciendo referencia a las dificultades por las que pasó su compañero para dirigir su equipo en la anterior gala, en una prueba en la que tuvieron que confeccionar una réplica del traje del rey Alfonso VI y de su caballero real, al igual que la vestimenta de sus caballos. A pesar de la estrategia, el equipo de Nani no lo tuvo nada fácil y, aunque repartió las tareas, no colaboró en ninguna, mientras que Ancor si pareció haber aprendido la lección. Aun así, el resultado no fue nada satisfactorio para ningún grupo, puesto que ambos se limitaron a tomar las medidas a ojo de los caballos, elaborando así unas gualdrapas que no se pudieron poner a los animales. Uno de los varios grandes errores que cometieron ambos equipos, lo que los condujo a todos a la prueba de expulsión.

"He dado todo lo que tenía"

Los jueces de 'Maestros de la costura' aclaran a Álvaro los motivos de su expulsión

"Es la primera vez en la historia de Maestros de la costura que vais a expulsión en dos pruebas seguidas. Es muy fuerte", comentó Lorenzo Caprile, tras el resultado de la prueba grupal, para después vaticinar que "esto es lo que va a seguir pasando como no os toméis en serio las pruebas" y les instó a dejarse "la piel". A pesar de la decisión inicial, los jueces dieron a cada equipo la oportunidad de salvar a un aprendiz, momento en el que el grupo de Nani dejó la decisión en manos de la militar, que apostó por ella misma, mientras que el equipo rival no se puso de acuerdo y nadie fue salvado. La decisión, sin embargo, fue revocada cuando los jueces comunicaron a Álvaro cuál era su privilegio por haber trabajado a solas en el primer desafío: intercambiar un mandil blanco por uno negro, por lo que el madrileño se decantó por salvar a su gran amigo Fermín, lo que metió a Nani de lleno en la eliminatoria.

"No sé cuál ha sido el error, supongo que no soy tan perfeccionista o no he hecho todo lo que les ha gustado", declaró Álvaro, al conocer su expulsión tras finalizar la prueba. Una noticia que dejó en shock a muchos de sus compañeros, especialmente al propio Fermín y a Ana, con quienes Guerrero había estado muy unido desde que arrancara la edición. "Me afecta que se vaya porque es un chico que ha trabajado muchísimo y encima me afecta personalmente, porque era un pilar fundamental para mí", confesaba la segunda. "Qué caprichoso es el destino... justo me salva Álvaro para que estuviéramos los tres juntos una semana más y se va él. No lo entiendo", manifestaba el primero. "Creo que he dado todo lo que tenía. Pero bueno, si no lo habéis valorado, vosotros sabréis por qué", lanzó Álvaro a los jueces, antes de despedirse del taller. "Reconozco que has evolucionado bien, te arriesgas, pero tu prenda es muy floja", aclaró Caprile, tras lo cual Guerrero reconoció que "conoceros ha sido una experiencia increíble y me quedo con mi gente".