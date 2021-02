María Escoté ('Maestros de la costura 4'): "Que los aspirantes me den guerra es lo que más me puede gustar"

La cuarta edición de 'Maestros de la costura' ya ha arrancado y desde FormulaTV hemos hablado con María Escoté, miembro del jurado de este talent de Televisión Española y Shine Iberia para que nos cuente todas las novedades. La diseñadora asegura que este año vienen más aventajados los aprendices del taller y también nos cuenta cómo el confinamiento ha ayudado a que más gente empiece (o retome) a coser en casa. Además, nos da su opinión sobre una posible versión Celebrity de 'Maestros' y nos confiesa si se vería participando en algún talent.

María Escoté, en 'Maestros de la costura' / RTVE

¿Cómo ha sido la grabación de esta temporada? ¿Ha sido muy diferente por la Covid-19?

Fue un privilegio poder hacer en estos momentos el programa. Nosotros llevábamos meses con nuestros talleres parados y la oportunidad de la productora y los esfuerzos de todos los trabajadores de Shine Iberia para poder controlar el tema de la Covid y poder grabar ha sido un privilegio por poder estar en un taller y estar trabajando tres meses en algo, ya que está tan complicado, la verdad.

Este año, con el confinamiento, la Covid y con la situación mundial, hemos dado el valor real a ese oficio que llevábamos tres temporadas dándole

El confinamiento ha ayudado a muchos españoles a recuperar esa máquina de coser que tenían en casa. No sé si eso lo habéis notado en los casting y aprendices que están este año en el taller.

Precisamente hablábamos de eso, que esta temporada se presentaron 15.000 personas al casting y yo creo que este año, con el confinamiento, la Covid y con la situación mundial, hemos dado el valor real a ese oficio que llevábamos años, tres temporadas dándole. Es ver cómo desde casa, con una infraestructura pequeñita, con unas tijeras y un trozo de tela hemos sido capaces de hacernos una mascarilla, cubrirnos y poder salir a la calle. Hemos visto muchísima gente confeccionando para ayudar a gente a salvar vidas. También hemos visto cómo se ha creado importancia a estos oficios que se hacen en casa y se estaban perdiendo y que en momentos como estos, tan importantes en la historia, son los que nos hacen tirar para adelante, como pasó en la postguerra con las mujeres que cosían en las casas para sacar a sus familias adelante. Creo que este año ha cogido una gran relevancia este oficio y por eso muchísima gente ha querido empezar a coser y eso es lo que hemos notado en el casting y por supuesto en esta temporada.

Como maestra y jueza, ¿cómo has vivido que maestros y exaprendices hayan estado también confeccionando EPIs y haciendo mascarillas?

Lo he vivido con mucha naturalidad y normalidad porque es lo que tocaba en esos momentos. La moda tiene que adaptarse, es un movimiento social y global y tenemos que adaptarnos y así ha sido. Todas las marcas lo han hecho, todos los diseñadores lo han hecho. Y, cómo no, los aprendices, que desde que dejan de ser aprendices forman parte de este mundo profesional y se adaptan a él con todo lo que toca en cada momento.

Los aprendices de este año no se conforman con lo que les diga el jurado, ellos tienen su razón y quieren defenderla hasta el final

Hablemos de los concursantes de esta edición. Ya nos contó Raquel Sánchez Silva que esta promoción es más respondona.

A mí me encanta. A mí que me den guerra es lo que más me puede gustar. Es la cuarta temporada y se conocen muy bien el programa. Entonces, tienen muy claro lo que les puede gustar a Lorenzo Caprile o lo que le pueda enfadar, lo que me pueda gustar a mí... Entonces, creo que son alumnos aventajados, evidentemente. Sobre todo tienen personalidades muy fuertes porque creen mucho en lo que hacen y porque quieren ganar y quieren ser los mejores. Tienen mucho nivel y mucho talento, entonces no se conforman con lo que les diga el jurado, ellos tienen su razón y quieren defenderla hasta el final. A mí eso es lo que más me puede gustar sobre todo porque nosotros también hemos aprendido mucho de ellos en esta temporada.

Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, en 'Maestros de la costura 4'

¿Cómo vivís llegar al plató y encontraros con una revuelta de los concursantes como va a ocurrir esta edición?

Bueno, pues la verdad es que a mí me encanta. A Caprile le gusta más el rollo de juez y que todo tenga que ser como tiene que ser, más a la antigua usanza, pero a mí no hay nada más que me guste que una rebelión. Yo me lo paso muy bien y me divierto mucho; me encanta porque yo creo que todo esto, este movimiento, este jaleo está para crecer, para evolucionar, para desarrollarse y eso nos mantiene a nosotros y también ocurre que no nos deja acomodarnos; nos hace también ponernos en su lugar y estar más atentos y no pensar que lo tenemos todo controlado. Yo estoy encantada y me ha parecido divertidísimo.

Hay un "León Comegamba". La verdad es que, ahora puedo verlo y me hace gracia recordarlo pero en el momento no me hizo ninguna

María, también hemos visto que te vas a encontrar con el "León Comegamba" de la ropa.

Sí, la verdad es que hay un "León Comegamba". La verdad es que, ahora puedo verlo y me hace gracia recordarlo pero en el momento no me hizo ninguna. Porque es verdad que hemos tenido pruebas muy buenas, pero también hemos tenido otras como el León Comegamba. Así que ya veremos, a ver qué os parece a vosotros.

El año pasado nos dijiste que habías disfrutado muchísimo de la grabación de la tercera temporada, por si acaso era la última. No sé esta cuarta cómo la has vivido...

La verdad es que la he vivido de otra manera porque, evidentemente, ya no es que pensase en la última, pensaba en el momento porque después del confinamiento ha sido un lujo haber vuelto a mi profesión cuando el mundo estaba parado. Entonces, ni siquiera he pensado en la próxima, he pensado en no perderme ni un momento de esta, disfrutarla, aprender de mis compañeros, disfrutar de ellos, compartir y poder estar juntos disfrutando de estos tres meses de un trabajo. Lo haces de una forma más especial, pero sobre todo de una forma muy consciente del momento. No he querido pensar ni en el futuro ni en las próximas, simplemente en grabar cada semana y procurar que nadie se contagiase, que todo fuese bien. Ha sido muy complicado, porque hemos vivido el día a día, el momento, semana tras semana y sobre todo disfrutándolo.

Eugenia Silva, entre el jurado y la presentadora de 'Maestros de la costura 4'

Otra cosa que te encanta son los exteriores. Cuéntanos a dónde vamos a viajar esta edición.

Este año ha habido algunos maravillosos. En el mundo de la costura, los talleres no son tan glamurosos y bonitos como pueden ser los exteriores de 'MasterChef' con unos restaurantes y unos sitios espectaculares. Entonces, es verdad que el año pasado empezamos a hacer exteriores fuera de taller también muy bonitos y este año ha sido increíble, unas pruebas de exteriores preciosas. Hemos ido a Toledo, que ha sido mi exterior favorito. Hemos podido ver el oficio del bordado desde sus inicios, una profesión antigua e increíble. Ha sido precioso. Hemos estado en el Rocío, hemos estado en Barcelona. Unos exteriores muy bonitos, con pruebas maravillosas y yo creo que es lo que más he disfrutado, los exteriores.

Nos encantaría una edición Celebrity, pero es verdad que la costura no es lo mismo que la cocina

¿Crees que podría ser un buen momento para que llegue una versión Celebrity de 'Maestros de la costura'?

A nosotros nos encantaría y nos divertiría muchísimo, pero es verdad, como ha dichoMacarena Rey, que la costura no es lo mismo que la cocina. La costura es un mundo más pequeño, menos global y tampoco podemos saturar. Y es verdad que para hacer un formato al año, al final, es muy bonito a gente que se quiere dedicar a esto poder darles la oportunidad de dedicarse a la profesión. Es verdad que un Celebrity lo hace, pero lo hace como una experiencia pasajera en su carrera o en un momento, pero no es lo mismo que a una persona que realmente le pueda abrir un camino. Entonces, siendo un programa anual, es verdad que nos encantaría y nos divertiría mucho, pero también nos da pena quitar ese sueño o esa oportunidad a una persona que realmente se quiera dedicar a esa profesión.

Ahora que Raquel Sánchez Silva ha dado el salto en 'MasterChef Celebrity', ¿te verías tú aquí como concursante en este o en otro programa?

La verdad es que yo no sé cocinar nada, entonces no me veo porque no tengo ni idea y además soy súper competitiva. Pero bueno, sí que me vería, no tengo ningún problema. Además, es que soy muy competitiva. Por ejemplo, me gustó mucho el que hicieron de 'Masters de la reforma', eso me encanta, me habría encantado entrar. Cocinar me parece una de las cosas más difíciles del mundo, pero en el de reformas o en algo que me viese capaz de hacer, entraría encantada. Lo haría fatal porque soy súper pasional y súper competitiva, pero también lo disfrutaría muchísimo.