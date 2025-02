'Maestros de la costura Celebrity' expulsa a Rosa López sin necesidad de deliberar

Por Pablo Fernández Pérez |

'Maestros de la costura Celebrity' tuvo su segundo programa el pasado jueves 13 de febrero. La edición con famosos del programa de costura despidió en el primer programa a Silvia Superstar y en el segundo le ha llegado el turno a Rosa López. La cantante, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', tuvo que abandonar el taller debido a dos grandes errores que cometió en la prueba de eliminación, donde competía con Carmen Farala, Pilar Rubio, La Terremoto de Alcorcón, Canco Rodríguez, Edu Soto y Laura Sánchez.

Rosa López, expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity'

En una prueba de eliminación en la que, el objetivo consistía en. Rosa López se veíahasta el punto de pedir que su compañero Eduardo Casanova bajara a echarle una mano. Sin embargo, la mala gestión de los nervios y del tiempo hizo que la granadina

Para empezar, su ropa confeccionada no llevaba sus iniciales. Esta cuestión, que suele pasarse por alto, es necesario que se lleve a cabo en cada una de las prendas. Y, en segundo lugar, López se olvidaba de hacer abertura para meter los brazos en el conjunto confeccionado, por lo que era imposible ponérselo. "Las prendas que se colocan en maniquí tienen que ser funcionales, si no, no las podemos valorar", le comentaban a la cantante.

Toca volver a casa

Finalmente, el jurado se decantaba por expulsar a López sin ni siquiera retirarse a deliberar. "No pasa nada, me lo he pasado muy bien", aseguraba la cantante al conocer el veredicto. "Me llevo de aquí una herramienta maravillosa. Lo que no ha conseguido mi abuela lo habéis conseguido vosotros". La granadina reconocía que hubiera durado más con un poco más de preparación y autocontrol: "Me habría gustado haber mantenido un poco más la calma y no dejar que me devore la inseguridad de hace 23 años".