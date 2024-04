Por Beatriz Prieto |

La sexta edición de 'Maestros de la costura' afrontó su semifinal la noche del jueves 4 de abril, en La 1, con Ángel, Almudena, Ana, Erik y Yichan como los grandes protagonistas. La entrega vivió además su última prueba grupal, tras la cual llegó la habitual eliminatoria, disputada entre Almudena, Erik y Yichan, quien se convirtió en la última expulsada antes de la gran final.

Ana, Almudena, Erik, Yichan y Ángel en la semifinal de 'Maestros de la costura 6'

El primer reto consistió en, cuyo protocolo debían tener en cuenta, y en el que la suerte determinó el tipo de escote para cada aprendiz. Un desafío que sacó de su zona de confort a Ana, que ocupó el cuarto puesto, por encima de Almudena. En el lado contrario,, a pesar de tener "uno de los escotes más complicados", y

El Museo del Traje fue el escenario de la última prueba grupal, con veredicto individual, en la que el azar repartió los equipos y nombró a los jefes de taller: Ana lideró a Almudena y Ángel, mientras que Yichan se puso al frente de su equipo con Erik. Los equipos tuvieron que reproducir dos looks de alta costura, reto que arrancó con un gran error por parte de Yichan, que olvidó coger uno de los tres tejidos de su vestido. En el otro equipo, el hecho de que Ángel escogiera una prenda que apenas daba para trabajar por equipos despertó críticas entre sus compañeras y hasta en el jurado.

"Has tenido un recorrido precioso"

De hecho, Almudena quedó un tanto apartada de la confección, lo que sumado a que realizó mal su única tarea, la envió a la eliminatoria con Yichan y Erik, por un vestido con muchos errores, que no era una réplica del original, tras un lento método de trabajo. De ese modo, los tres tuvieron que defender su pase a la final en la eliminatoria, creando un estilismo versátil que se pudiera lucir de distintas formas, con retales de pruebas anteriores como material. Como en la prueba grupal, Yichan arrancó con pésimo pie, puesto que olvidó el hilo, elemento fundamental para coser.

Aún así, la aprendiz no se rindió en ningún momento, en una prueba en la que solo Erik era tenía el imperdible dorado disponible, al que recurrió para pedir ayuda a Ana. A pesar de todo, el aprendiz presentó una prenda mal cosida que lo dejó en la cuerda floja con Yichan, mientras que Almudena fuera la mejor de la prueba, aunque con fallos. Finalmente, la china fue expulsada a las puertas de la final, momento en el que el jurado le recordó que "has tenido un recorrido precioso" en el programa. "Me habéis hecho crecer un montón", coincidió Yichan, apenada por "no llegar a la final, pero para mí yo ya he ganado".