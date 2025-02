'Maestros de la costura Celebrity' despide a su tercer expulsado por una "confección chapucera"

Por Beatriz Prieto | |

El jueves 20 de febrero, La 1 emitió la tercera entrega de 'Maestros de la costura Celebrity', una semana después de que se viera la marcha de Rosa López. Aunque por entonces la expulsión de la cantante fue muy evidente, en esta ocasión la emisión del talent de moda concluyó con un veredicto más debatido entre los jueces, que optaron por expulsar a Canco Rodríguez tras dejarlo en la cuerda floja con Óscar Higares.

Los concursantes de 'Maestros de la costura Celebrity', sin María Esteve, en la prueba de exteriores del programa 3

La primera prueba de la noche consistió en un homenaje a la diseñadora Elsa Schiaparelli reinterpretando uno de sus vestidos, pudiendo incluso reconvertirlo en otras prendas, siempre que respetasen la esencia del original. Un requisito que solo alcanzaron, aunque los jueces señalaron que las dos primeras habían alcanzado el "mismo nivel de excelencia". En la otra cara de la moneda,en la clasificación, al no cumplir con las condiciones de la prueba.

Para la prueba de exteriores, Carmen fue la encargada de formar equipos y elegir entre María Escoté y Lorenzo Caprile para confeccionar un look cowboy a medida, totalmente libre, al haber sido la mejor aprendiz del reto anterior y, además, al conseguir la mejor marca sobre el toro mecánico. La aprendiz lideró un equipo con Óscar, Pilar, La Terremoto de Alcorcón y Edu Soto, y nombró a Laura Sánchez capitana del grupo rival: la modelo y actriz contó con miembro menos, dada la baja médica de Esteve, y trabajó con Casanova, Mónica y Canco, cuya camisa sin mangas y sin rematar, además de unas medidas no muy bien tomadas, los envió a la eliminatoria.

La primera prueba de la noche consiste en reinterpretar el Skeleton Dress de Schiaparelli.



No sé si es el momento de meterle rock duro a la prueba o de salir corriendo del taller ????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/Xwu1iJFpBz — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

"1, 2, 3, las tres mellizas. 1, 2, 3 veréis que risa"????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/YzndNs5Iyy — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

POV: Cuando crees que has suspendido y sacas un 5 raspado ?????????#Maestrosdelacostura pic.twitter.com/N2XtxdD9s6 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Cowboy Caprile ha llegado al granero ????????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/MkqMfLqiKH — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

¿PERDONA? MARÍA ESCOTÉ ES TODO CON ESTE LOOK ????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/kw4nPGzV7k — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Los dos equipos han trabajado de maravilla, pero aunque a Caprile le ponga triste... ¡Ha ganado el equipo naranja! #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/4B1Dj2VSak — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

¡Enhorabuena Oscar!

Qué bien ha trabajado nuestro galán ????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/dTccFSAH80 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 20, 2025

Óscar se sacrifica por María

Tras su ausencia en la prueba de exteriores, Esteve reaparecía en el taller sin apenas voz por una bronquitis aguda, dispuesta a defender su permanencia en el concurso. Sin embargo, la actriz fue sorprendida por Óscar cuando este, al haber sido el mejor de la prueba de exteriores, utilizó el privilegio del intercambio para ocupar su lugar, lo que permitió que una emocionada y agradecida Esteve se retirase para recuperarse. De este modo, el actor se unía a Laura, Casanova y Mónica y Óscar para diseñar y confeccionar un look para un concierto, cómodo y fácil de cambiar, que se adaptase a las necesidades y el estilo de Edurne, condiciones que no todos lograron cumplir.

Oscar Higares ha decidido sacrificarse por María Esteve y bajar él al foso a coser ????????????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/lmkzt4G2YX — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 21, 2025

"Necesito a alguien que me mire y me diga que todo puede ir bien" ???? ¡Ánimo Canco!#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/3C9uCX9n8a — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 21, 2025

La de cera que estamos repartiendo hoy... No se salva nadie ????#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/5euqWC7ikg — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 21, 2025

Te echaremos de menos, @cancorodriguez ???????



Hasta aquí el @MaestrosCostura de esta semana. ¡Nos vemos la semana que viene!#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/OUqvNjUnPo — La 1 (@La1_tve) February 21, 2025

Tras inspeccionar las prendas de los mandiles negros, el jurado dejó a Canco y Óscar en la cuerda floja por razones opuestas: el primero plasmó con éxito el estilo de Edurne, pero presentó una "confección chapucera", mientras que el segundo confeccionó una prenda bien elaborada, aunque en las antípodas del gusto de Edurne. Esto desató un acalorado debate en privado entre los jueces, para quienes finalmente tuvo más peso el trabajo bien rematado, lo que provocó la expulsión de Canco después de que hubiera pedido la ayuda de Soto con el imperdible dorado.