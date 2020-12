Maite Galdeano, nueva inquilina en el pisito de 'Sola/Solo'

Los fans de Maite Galdeano están de enhorabuena. La que fuera conductora de autobuses entrará el 14 de diciembre en el reality 'Sola/Solo', coincidiendo con el período navideño, donde podremos verla las veinticuatro horas del día. Así lo ha confirmado la cuenta oficial de Twitter del formato, que se emite de forma íntegra en Mitele Plus, la plataforma de pago de Mediaset España.

Maite Galdeano durante una videollamada con Gianmarco Onestini en 'Sola/Solo'

La autoproclamada "elegida de Dios" ya ha intervenido en alguna ocasión en este programa, aunque no físicamente. Galdeano estuvo presente a través de una llamada telefónica durante el concurso de su hija, Sofía Suescun. La ganadora de 'Supervivientes 2018' no conseguía colgar el teléfono porque su madre no paraba de hablar. De la misma forma, también apareció por videollamada durante la estancia de Gianmarco Onestini en el pisito.

Seguro que a la pamplonica le resulta complicado separarse durante unos días de su nueva ilusión, Remi, su novio científico. Durante la surrealista entrevista que ambos concedieron en 'Sábado deluxe', la pareja se mostró enamorada y plena de felicidad. Entre otras cosas, Maite Galdeano confirmó que hacen el amor diariamente y ya no se tira pedos.

De la habitación del hospital al pisito de 'Sola/Solo'

El 4 de diciembre, las alarmas saltaban cuando la nueva concursante de 'Sola/Solo' compartía en su Instagram unos vídeos mientras estaba ingresada en el hospital. Aunque no confirmó de qué se trataba, sí que dio a conocer que estaba en reposo tras una intervención. Todo parece indicar que ya se ha recuperado y está preparada para dar que hablar.