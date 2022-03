Tras 20 años de relación y una hija en común, Kiko Matamoros y Makoke decidieron poner fin a su relación. Desde entonces, entre ellos ha reinado todo menos la paz. Los colaboradores, que se han encargado de hacer público lo mal que se llevan, podrían reconciliarse también ante las cámaras.

Kiko Matamoros y Makoke

La vuelta de 'Supervivientes' cada vez está más cerca y, con ello, las apuestas sobre quiénes pondrán rumbo a Honduras. Hasta el momento, han sonado distintos nombres: Agustín Pantoja, Manuel Bedmar, Malbert, Manu González o Alejandra Rubio.

Los siguientes en unirse a la lista de posibles concursantes son Kiko Matamoros y Makoke, según ha informado Lecturas. De ser así, la expareja podría aprovechar su estancia en Honduras para limar asperezas, y quién sabe si podría ser el inicio de la reconciliación del colaborador con su hija pequeña, Anita Matamoros.

Asraf Beno, en negociaciones

Asraf Beno es otro de los nombres que podría estar en la lista de 'Supervivientes 2022', tal y como adelanta Bluper. Una apuesta que no sonaría rara, puesto que el modelo ya negoció su viaje a Honduras en el año 2020. Finalmente, Beno no pudo participar por su resultado en las pruebas médicas: "Me dijeron que me podría morir en menos de un año por una anomalía en mis pulmones", reconoció en 'Volverte a ver'.