RTVE sentencia 'El juicio': José Luis Sastre, relegado a La 2 contra 'Barrio Esperanza'

Por Fidel Conejero | |

RTVE ha presentado este lunes oficialmente 'El juicio', su nueva apuesta por el género del court show que llegará a la pequeña pantalla el próximo miércoles 29 de abril. Pese a que el formato se proyectó inicialmente para la parrilla de La 1, e incluso se llegó a lanzar un vídeo promocional para la cadena principal, el Ente ha decidido finalmente ubicar el estreno en La 2, donde tendrá que convivir en parte de su duración con la oferta de su cadena hermana, 'Barrio Esperanza'.

La serie de Globomedia además viene de registrar excelentes datos con su estreno, pues este domingo firmó el mejor debut de una ficción nacional en TVE desde 2020 con 1,6 millones de espectadores y un 15,3% de share. Por lo tanto, 'El juicio' está llamado a convertirse en el nuevo pilar de los miércoles tras 'Cifras y Letras', reforzando una cadena que vive su mejor abril en 17 años.

El periodista José Luis Sastre será el encargado de conducir este formato que combina el periodismo social con la estructura de un juicio televisivo. Sastre, una de las voces de referencia de la Cadena SER, da así el salto a la televisión nacional para liderar un espacio que busca analizar temas de calado social desde una perspectiva sosegada. Junto a él, la periodista Ana Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera ejercerán como abogadas defensoras de posturas enfrentadas, mientras que Ricardo Fernández Deu, quien ya participó en la versión de los años 80, asumirá el rol de juez para moderar los debates.

Ricardo Fernández Deu, Ana Pardo de Vera, Monserrat Nebrera y José Luis Sastre durante la presentación de 'El juicio'

La estructura de 'El juicio'

El programa propone una estructura clásica de sala de vistas donde se presentarán argumentos, testigos y pruebas sobre asuntos que preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, la decisión final no recaerá en el juez, sino en uncompuesto por nueve ciudadanos. Estos integrantes han sido seleccionados porbajo criterios demoscópicos para garantizar que el veredicto refleje la pluralidad de la sociedad española, contando con perfiles que van desde empresarios y docentes hasta jóvenes activistas y autónomos.

La investigación periodística será otra de las patas fundamentales de 'El juicio'. José Luis Sastre no se limitará al plató, sino que encabezará reportajes y piezas de seguimiento para aportar datos y testimonios que ayuden al jurado a tomar una decisión. Según la cadena, el objetivo es huir de la simplificación y la polarización, reivindicando la complejidad de temas como la sanidad pública, la vivienda, el racismo o el futuro de la juventud, que serán los protagonistas de las primeras entregas.

Así defiende la dirección de RTVE el cambio

Desde la dirección de RTVE, Sergio Calderón ha justificado el movimiento del programa hacia La 2 como parte de una estrategia de "potenciación de contenidos" en horarios más tempranos que los de la competencia. Al situar 'El juicio' en la primera parte del prime time de la segunda cadena, la pública busca fidelizar a un espectador que demanda contenidos de servicio público con un lenguaje audiovisual moderno, tratando de replicar el éxito de audiencia que otros formatos de corte divulgativo están cosechando esta temporada.

En su estreno, el programa abordará el estado de la sanidad pública, enfrentando visiones sobre si el gasto sanitario requiere una mayor inversión o una gestión más eficiente de los recursos actuales. Con este lanzamiento, RTVE deja en manos de La 2 un formato que, en su origen, aspiraba a competir en la cadena principal y que ahora se convierte en el pilar de la nueva oferta de los miércoles en la segunda cadena.