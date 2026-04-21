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AUDIENCIAS TDT 20 DE ABRIL

La "revolución" de Divinity llega discreta y tan solo logra un 0,9% en el día

La cadena de Mediaset, que cambiaba completamente su parrilla este lunes, cae dos décimas con respecto a hace una semana. 'La Noche en 24h' se lleva el primer puesto del día.

La "revolución" de Divinity llega discreta y tan solo logra un 0,9% en el día
Por RedacciónPublicado: Martes 21 Abril 2026 09:21 (hace 6 horas) | Última actualización: Martes 21 Abril 2026 11:05 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 20 de Abril de 2026

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    13,8%

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    12,5%

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    9,4%

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    5,6%

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    2,2%

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    1,8%

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    1,8%

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    1,7%

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    0,0%

Tras anunciar un cambio de parrilla radical que implicaba, entre otras cosas, despedirse de los factuals inmobiliarios (al menos entre semana) que copaban gran parte de su programación, Divinity ha estrenado esta "nueva etapa" con un 0,9% de media diaria, lo que supone una bajada de dos décimas respecto a la semana anterior. Como suele decirse, "Roma no se construyó en un día", y a la cadena de Mediaset, tradicionalmente ligada al lifestyle, le llevará tiempo consolidar esta nueva apuesta y atraer a nuevos espectadores.

En lo que respecta al Top 10 de la jornada, el liderazgo fue para 'La noche en 24h', que firma un 3,4% y 282.000 espectadores, en una jornada marcada por la actualidad política y el juicio del caso Kitchen, donde por fin se despejó la incógnita de quién era realmente aquel misterioso "M.Rajoy" de los papeles. El segundo y cuarto puesto fueron para 'Emanet' y 'Leyla' en Nova, con un 2,9% y un 2,0%, respectivamente. El tercer lugar lo ocupó el cine de TRECE, que con la película "Shalako" anotó un 2,4% y 249.000 espectadores.

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Por otro lado, 'El Sótano' de Ten, espacio presentado por Alba Carrillo y Carlos Perguer, registró este lunes un 0,5%, con 41.000 espectadores, cediendo cuatro décimas con respecto a su estreno y mejorando en una décima el dato obtenido el pasado viernes, que se puede considerar su mínimo histórico hasta ahora.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy y FDF lideran con un 2,2%, seguidas por un empate entre Neox y Nova (1,8%). El quinto puesto lo comparten TRECE, DMAX y Atreseries con un 1,7%, mientras que por detrás se sitúan 24h (1,6%), Mega (1,4%) y BeMad (1,2%).

Ranking cadenas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Neox 1,8%

Nova 1,8%

TRECE 1,7%

DMAX 1,7%

Atreseries 1,7%

Canal 24 Horas 1,6%

Mega (España) 1,4%

BEMADtv 1,2%

DKiss 1,0%

Squirrel 1,0%

Divinity 0,9%

Boing 0,8%

Ten 0,8%

Real Madrid TV 0,8%

Clan TVE 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:34
282.000
3,4%
Nova
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
TRECE
Tu cine Shalako
20:03
22:03
249.000
2,4%
Nova
Leyla
21:44
23:00
245.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
15:18
17:07
233.000
2,6%
Atreseries
Bright minds Una boda y cuatro funerales
23:03
24:26
232.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:56
18:20
229.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:20
18:37
228.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
20:56
22:55
228.000
1,9%
TRECE
Cine Bandolero
17:53
20:02
227.000
3,2%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
15:18
17:07
233.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
20:56
22:55
228.000
1,9%
FDF
Cine Dos policias rebeldes(bad boys)
22:55
25:12
164.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un video beta,una madrastra y ...
19:07
20:56
152.000
1,9%
FDF
La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ...
17:07
19:07
146.000
2,0%

Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Montaje
23:01
23:58
211.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Terror de neón
22:08
23:01
206.000
1,6%
Energy
CSI: Miami Hundirse o nadar
16:45
17:39
198.000
2,6%
Energy
Mentes criminales Sumergidos
23:58
24:52
197.000
3,1%
Energy
Mentes criminales Polvo y huesos
21:13
22:08
179.000
1,5%

Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:56
18:20
229.000
3,2%
Neox
The Big Bang Theory
18:20
18:37
228.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:25
15:52
225.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:58
15:25
222.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:28
17:56
207.000
2,8%

Ranking Nova (1,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Nova
Leyla
21:44
23:00
245.000
2,0%
Nova
Cuando seas mia
16:30
18:41
217.000
2,9%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:09
21:44
187.000
1,9%
Nova
Marina
18:41
20:09
154.000
2,1%

Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Shalako
20:03
22:03
249.000
2,4%
TRECE
Cine Bandolero
17:53
20:02
227.000
3,2%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
226.000
2,5%
TRECE
El cascabel
22:03
24:32
174.000
1,7%
TRECE
Sesion doble El vuelo del fenix
14:51
17:50
151.000
1,8%

Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:25
184.000
1,5%
DMAX
Ecos de la historia El dia de mañana:afrontando ...
22:32
23:31
169.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
168.000
1,4%
DMAX
Contra las fuerzas de la naturaleza
23:38
24:29
162.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro:australia
18:45
19:40
131.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright minds Una boda y cuatro funerales
23:03
24:26
232.000
2,7%
Atreseries
Bright minds Los yoqueis tambien mueren
22:01
23:03
224.000
1,8%
Atreseries
Bright minds Lobo,¿estas ahi?
20:53
22:01
177.000
1,5%
Atreseries
Hudson & Rex
16:33
17:23
129.000
1,6%
Atreseries
Hudson & Rex
15:30
16:33
121.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:07
24:34
282.000
3,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Cristina sanchez
22:05
23:07
225.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
128.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
121.000
1,1%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:37
21:44
119.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego El hacha tomahawk
21:54
22:43
193.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada barbara
21:00
21:54
145.000
1,3%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:30
17:22
137.000
1,7%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
125.000
3,1%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:22
18:18
121.000
1,7%

Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Erase...be mad Corazon de tinta
15:41
17:43
126.000
1,5%
BEMADtv
Erase...be mad Z,la ciudad perdida
20:33
23:02
117.000
1,0%
BEMADtv
Erase...be mad Con su propia justicia
19:11
20:33
103.000
1,3%
BEMADtv
Erase...be mad R.i.p.d.departamento de policia ...
17:43
19:11
86.000
1,2%
BEMADtv
Erase...be mad Ni una palabra
23:02
25:14
85.000
1,2%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Ahorradores compulsivos
21:04
22:00
95.000
0,8%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:27
17:23
86.000
1,1%
DKiss
Reformas en chicago
14:38
15:32
83.000
0,9%
DKiss
Viviendo con un asesino:toda la verdad
18:19
19:17
78.000
1,1%
DKiss
Playboy al descubierto
15:32
16:27
76.000
0,8%

Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Justicia letal
22:02
23:25
210.000
1,8%
Squirrel
Cine Polvo de oro
15:57
17:16
96.000
1,1%
Squirrel
Cine Rescate en el mar del norte
20:24
22:02
91.000
0,8%
Squirrel
Cine De mis enemigos me ocupo yo
18:46
20:24
82.000
1,1%
Squirrel
Cine Ya le llamaban providencia
17:16
18:46
79.000
1,1%

Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Vigila tu retaguardia
20:04
21:00
91.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Colgados
19:09
20:04
91.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire
15:36
16:33
85.000
0,9%
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:38
80.000
0,7%
Divinity
Chicago Med Legado
23:31
24:32
78.000
1,0%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:43
155.000
1,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:43
14:54
141.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
20:41
20:51
130.000
1,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
15:06
15:17
130.000
1,4%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
120.000
1,1%

Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:41
15:45
93.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
13:26
14:31
90.000
1,6%
Ten
Atrapadas Blanche taylor moore
24:27
25:26
72.000
1,5%
Ten
Atrapadas Wendy mae davidson
23:31
24:27
72.000
0,9%
Ten
Atrapadas Sylvia white
22:34
23:31
68.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:31
21:41
80.000
0,7%
Clan TVE
Una casa de locos
20:28
20:38
80.000
0,9%
Clan TVE
Una casa de locos
20:06
20:17
65.000
0,8%
Clan TVE
Una casa de locos
20:17
20:28
64.000
0,8%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:41
21:51
63.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 20 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Post tenis:masters 1000 ...
17:13
17:19
76.000
1,0%
Teledeporte
Tenis:masters 1000(d) ...
15:03
17:13
72.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol:copa del rey resumen ...
22:29
23:11
49.000
0,4%
Teledeporte
Estadio 2
17:19
18:02
44.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol:liga española 2 d resumen Jornada
23:24
24:23
42.000
0,5%
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