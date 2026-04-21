La "revolución" de Divinity llega discreta y tan solo logra un 0,9% en el día

Tras anunciar un cambio de parrilla radical que implicaba, entre otras cosas, despedirse de los factuals inmobiliarios (al menos entre semana) que copaban gran parte de su programación, Divinity ha estrenado esta "nueva etapa" con un 0,9% de media diaria, lo que supone una bajada de dos décimas respecto a la semana anterior. Como suele decirse, "Roma no se construyó en un día", y a la cadena de Mediaset, tradicionalmente ligada al lifestyle, le llevará tiempo consolidar esta nueva apuesta y atraer a nuevos espectadores.
En lo que respecta al Top 10 de la jornada, el liderazgo fue para 'La noche en 24h', que firma un 3,4% y 282.000 espectadores, en una jornada marcada por la actualidad política y el juicio del caso Kitchen, donde por fin se despejó la incógnita de quién era realmente aquel misterioso "M.Rajoy" de los papeles. El segundo y cuarto puesto fueron para 'Emanet' y 'Leyla' en Nova, con un 2,9% y un 2,0%, respectivamente. El tercer lugar lo ocupó el cine de TRECE, que con la película "Shalako" anotó un 2,4% y 249.000 espectadores.
Por otro lado, 'El Sótano' de Ten, espacio presentado por Alba Carrillo y Carlos Perguer, registró este lunes un 0,5%, con 41.000 espectadores, cediendo cuatro décimas con respecto a su estreno y mejorando en una décima el dato obtenido el pasado viernes, que se puede considerar su mínimo histórico hasta ahora.
En cuanto al ranking diario de cadenas
, Energy y FDF lideran con un 2,2%
, seguidas por un empate entre Neox y Nova (1,8%)
. El quinto puesto lo comparten TRECE, DMAX y Atreseries
con un 1,7%
, mientras que por detrás se sitúan 24h (1,6%)
, Mega (1,4%)
y BeMad (1,2%)
.
Ranking cadenas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026
2,2%
2,2%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:34
282.000
3,4%
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Tu cine Shalako
20:03
22:03
249.000
2,4%
Leyla
21:44
23:00
245.000
2,0%
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
15:18
17:07
233.000
2,6%
Bright minds Una boda y cuatro funerales
23:03
24:26
232.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:56
18:20
229.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:20
18:37
228.000
3,3%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
20:56
22:55
228.000
1,9%
Cine Bandolero
17:53
20:02
227.000
3,2%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ...
15:18
17:07
233.000
2,6%
La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ...
20:56
22:55
228.000
1,9%
Cine Dos policias rebeldes(bad boys)
22:55
25:12
164.000
2,1%
La que se avecina Un video beta,una madrastra y ...
19:07
20:56
152.000
1,9%
La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ...
17:07
19:07
146.000
2,0%
Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Montaje
23:01
23:58
211.000
2,2%
Mentes criminales Terror de neón
22:08
23:01
206.000
1,6%
CSI: Miami Hundirse o nadar
16:45
17:39
198.000
2,6%
Mentes criminales Sumergidos
23:58
24:52
197.000
3,1%
Mentes criminales Polvo y huesos
21:13
22:08
179.000
1,5%
Ranking Neox (1,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:56
18:20
229.000
3,2%
The Big Bang Theory
18:20
18:37
228.000
3,3%
Los Simpson
15:25
15:52
225.000
2,4%
Los Simpson
14:58
15:25
222.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:28
17:56
207.000
2,8%
Ranking Nova (1,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
264.000
2,9%
Leyla
21:44
23:00
245.000
2,0%
Cuando seas mia
16:30
18:41
217.000
2,9%
Perdona nuestros pecados
20:09
21:44
187.000
1,9%
Marina
18:41
20:09
154.000
2,1%
Ranking TRECE (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine Shalako
20:03
22:03
249.000
2,4%
Cine Bandolero
17:53
20:02
227.000
3,2%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
226.000
2,5%
El cascabel
22:03
24:32
174.000
1,7%
Sesion doble El vuelo del fenix
14:51
17:50
151.000
1,8%
Ranking DMAX (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:25
184.000
1,5%
Ecos de la historia El dia de mañana:afrontando ...
22:32
23:31
169.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:31
22:00
168.000
1,4%
Contra las fuerzas de la naturaleza
23:38
24:29
162.000
2,1%
La fiebre del oro:australia
18:45
19:40
131.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Una boda y cuatro funerales
23:03
24:26
232.000
2,7%
Bright minds Los yoqueis tambien mueren
22:01
23:03
224.000
1,8%
Bright minds Lobo,¿estas ahi?
20:53
22:01
177.000
1,5%
Hudson & Rex
16:33
17:23
129.000
1,6%
Hudson & Rex
15:30
16:33
121.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:07
24:34
282.000
3,4%
La noche en 24h:portada Cristina sanchez
22:05
23:07
225.000
1,8%
Informativo 24h
21:44
22:05
128.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:37
121.000
1,1%
Deportes 2
21:37
21:44
119.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El hacha tomahawk
21:54
22:43
193.000
1,5%
Forjado a fuego La espada barbara
21:00
21:54
145.000
1,3%
Vida bajo cero
16:30
17:22
137.000
1,7%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
125.000
3,1%
Vida bajo cero
17:22
18:18
121.000
1,7%
Ranking BEMADtv (1,2%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Erase...be mad Corazon de tinta
15:41
17:43
126.000
1,5%
Erase...be mad Z,la ciudad perdida
20:33
23:02
117.000
1,0%
Erase...be mad Con su propia justicia
19:11
20:33
103.000
1,3%
Erase...be mad R.i.p.d.departamento de policia ...
17:43
19:11
86.000
1,2%
Erase...be mad Ni una palabra
23:02
25:14
85.000
1,2%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Ahorradores compulsivos
21:04
22:00
95.000
0,8%
Viviendo con un asesino
16:27
17:23
86.000
1,1%
Reformas en chicago
14:38
15:32
83.000
0,9%
Viviendo con un asesino:toda la verdad
18:19
19:17
78.000
1,1%
Playboy al descubierto
15:32
16:27
76.000
0,8%
Ranking Squirrel (1,0%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Justicia letal
22:02
23:25
210.000
1,8%
Cine Polvo de oro
15:57
17:16
96.000
1,1%
Cine Rescate en el mar del norte
20:24
22:02
91.000
0,8%
Cine De mis enemigos me ocupo yo
18:46
20:24
82.000
1,1%
Cine Ya le llamaban providencia
17:16
18:46
79.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Chicago Fire Vigila tu retaguardia
20:04
21:00
91.000
1,0%
Chicago Fire Colgados
19:09
20:04
91.000
1,2%
Chicago Fire
15:36
16:33
85.000
0,9%
Supervivientes:diario
21:00
21:38
80.000
0,7%
Chicago Med Legado
23:31
24:32
78.000
1,0%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:43
155.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:43
14:54
141.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
20:41
20:51
130.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
15:06
15:17
130.000
1,4%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
20:59
21:10
120.000
1,1%
Ranking Ten (0,8%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:41
15:45
93.000
1,0%
Caso cerrado
13:26
14:31
90.000
1,6%
Atrapadas Blanche taylor moore
24:27
25:26
72.000
1,5%
Atrapadas Wendy mae davidson
23:31
24:27
72.000
0,9%
Atrapadas Sylvia white
22:34
23:31
68.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:31
21:41
80.000
0,7%
Una casa de locos
20:28
20:38
80.000
0,9%
Una casa de locos
20:06
20:17
65.000
0,8%
Una casa de locos
20:17
20:28
64.000
0,8%
Los green en la gran ciudad
21:41
21:51
63.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 20 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Post tenis:masters 1000 ...
17:13
17:19
76.000
1,0%
Tenis:masters 1000(d) ...
15:03
17:13
72.000
0,8%
Fútbol:copa del rey resumen ...
22:29
23:11
49.000
0,4%
Estadio 2
17:19
18:02
44.000
0,6%
Fútbol:liga española 2 d resumen Jornada
23:24
24:23
42.000
0,5%