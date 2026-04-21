La "revolución" de Divinity llega discreta y tan solo logra un 0,9% en el día

Por Redacción | |

Tras anunciar un cambio de parrilla radical que implicaba, entre otras cosas, despedirse de los factuals inmobiliarios (al menos entre semana) que copaban gran parte de su programación, Divinity ha estrenado esta "nueva etapa" con un 0,9% de media diaria, lo que supone una bajada de dos décimas respecto a la semana anterior. Como suele decirse, "Roma no se construyó en un día", y a la cadena de Mediaset, tradicionalmente ligada al lifestyle, le llevará tiempo consolidar esta nueva apuesta y atraer a nuevos espectadores.

En lo que respecta al Top 10 de la jornada, el liderazgo fue para 'La noche en 24h', que firma un 3,4% y 282.000 espectadores, en una jornada marcada por la actualidad política y el juicio del caso Kitchen, donde por fin se despejó la incógnita de quién era realmente aquel misterioso "M.Rajoy" de los papeles. El segundo y cuarto puesto fueron para 'Emanet' y 'Leyla' en Nova, con un 2,9% y un 2,0%, respectivamente. El tercer lugar lo ocupó el cine de TRECE, que con la película "Shalako" anotó un 2,4% y 249.000 espectadores.

Por otro lado, 'El Sótano' de Ten, espacio presentado por Alba Carrillo y Carlos Perguer, registró este lunes un 0,5%, con 41.000 espectadores, cediendo cuatro décimas con respecto a su estreno y mejorando en una décima el dato obtenido el pasado viernes, que se puede considerar su mínimo histórico hasta ahora.

Ranking cadenas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026 2,2% 2,2% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,5% 0,4% Ranking programas TDT Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:07 24:34 282.000 3,4% Emanet 15:00 16:30 264.000 2,9% Tu cine Shalako 20:03 22:03 249.000 2,4% Leyla 21:44 23:00 245.000 2,0% La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ... 15:18 17:07 233.000 2,6% Bright minds Una boda y cuatro funerales 23:03 24:26 232.000 2,7% The Big Bang Theory 17:56 18:20 229.000 3,2% The Big Bang Theory 18:20 18:37 228.000 3,3% La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ... 20:56 22:55 228.000 1,9% Cine Bandolero 17:53 20:02 227.000 3,2% Ranking FDF ( 2,2% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una piña rumana,un reseteo ... 15:18 17:07 233.000 2,6% La que se avecina Un exilio rural,un exorcismo ... 20:56 22:55 228.000 1,9% Cine Dos policias rebeldes(bad boys) 22:55 25:12 164.000 2,1% La que se avecina Un video beta,una madrastra y ... 19:07 20:56 152.000 1,9% La que se avecina Dos juicios,un reality-show y ... 17:07 19:07 146.000 2,0% Ranking Energy ( 2,2% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mentes criminales Montaje 23:01 23:58 211.000 2,2% Mentes criminales Terror de neón 22:08 23:01 206.000 1,6% CSI: Miami Hundirse o nadar 16:45 17:39 198.000 2,6% Mentes criminales Sumergidos 23:58 24:52 197.000 3,1% Mentes criminales Polvo y huesos 21:13 22:08 179.000 1,5% Ranking Neox ( 1,8% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 17:56 18:20 229.000 3,2% The Big Bang Theory 18:20 18:37 228.000 3,3% Los Simpson 15:25 15:52 225.000 2,4% Los Simpson 14:58 15:25 222.000 2,4% The Big Bang Theory 17:28 17:56 207.000 2,8% Ranking Nova ( 1,8% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:30 264.000 2,9% Leyla 21:44 23:00 245.000 2,0% Cuando seas mia 16:30 18:41 217.000 2,9% Perdona nuestros pecados 20:09 21:44 187.000 1,9% Marina 18:41 20:09 154.000 2,1% Ranking TRECE ( 1,7% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Tu cine Shalako 20:03 22:03 249.000 2,4% Cine Bandolero 17:53 20:02 227.000 3,2% Trece y cope es noticia 20:30 20:40 226.000 2,5% El cascabel 22:03 24:32 174.000 1,7% Sesion doble El vuelo del fenix 14:51 17:50 151.000 1,8% Ranking DMAX ( 1,7% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share ¿Cómo lo hacen? 22:01 22:25 184.000 1,5% Ecos de la historia El dia de mañana:afrontando ... 22:32 23:31 169.000 1,5% ¿Cómo lo hacen? 21:31 22:00 168.000 1,4% Contra las fuerzas de la naturaleza 23:38 24:29 162.000 2,1% La fiebre del oro:australia 18:45 19:40 131.000 1,8% Ranking Atreseries ( 1,7% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bright minds Una boda y cuatro funerales 23:03 24:26 232.000 2,7% Bright minds Los yoqueis tambien mueren 22:01 23:03 224.000 1,8% Bright minds Lobo,¿estas ahi? 20:53 22:01 177.000 1,5% Hudson & Rex 16:33 17:23 129.000 1,6% Hudson & Rex 15:30 16:33 121.000 1,3% Ranking Canal 24 Horas ( 1,6% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:07 24:34 282.000 3,4% La noche en 24h:portada Cristina sanchez 22:05 23:07 225.000 1,8% Informativo 24h 21:44 22:05 128.000 1,0% Telediario 2 20:58 21:37 121.000 1,1% Deportes 2 21:37 21:44 119.000 1,0% Ranking Mega (España) ( 1,4% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Forjado a fuego El hacha tomahawk 21:54 22:43 193.000 1,5% Forjado a fuego La espada barbara 21:00 21:54 145.000 1,3% Vida bajo cero 16:30 17:22 137.000 1,7% El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 125.000 3,1% Vida bajo cero 17:22 18:18 121.000 1,7% Ranking BEMADtv ( 1,2% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Erase...be mad Corazon de tinta 15:41 17:43 126.000 1,5% Erase...be mad Z,la ciudad perdida 20:33 23:02 117.000 1,0% Erase...be mad Con su propia justicia 19:11 20:33 103.000 1,3% Erase...be mad R.i.p.d.departamento de policia ... 17:43 19:11 86.000 1,2% Erase...be mad Ni una palabra 23:02 25:14 85.000 1,2% Ranking DKiss ( 1,0% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Ahorradores compulsivos 21:04 22:00 95.000 0,8% Viviendo con un asesino 16:27 17:23 86.000 1,1% Reformas en chicago 14:38 15:32 83.000 0,9% Viviendo con un asesino:toda la verdad 18:19 19:17 78.000 1,1% Playboy al descubierto 15:32 16:27 76.000 0,8% Ranking Squirrel ( 1,0% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Justicia letal 22:02 23:25 210.000 1,8% Cine Polvo de oro 15:57 17:16 96.000 1,1% Cine Rescate en el mar del norte 20:24 22:02 91.000 0,8% Cine De mis enemigos me ocupo yo 18:46 20:24 82.000 1,1% Cine Ya le llamaban providencia 17:16 18:46 79.000 1,1% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Vigila tu retaguardia 20:04 21:00 91.000 1,0% Chicago Fire Colgados 19:09 20:04 91.000 1,2% Chicago Fire 15:36 16:33 85.000 0,9% Supervivientes:diario 21:00 21:38 80.000 0,7% Chicago Med Legado 23:31 24:32 78.000 1,0% Ranking Boing ( 0,8% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 14:32 14:43 155.000 1,9% Doraemon,el gato cosmico 14:43 14:54 141.000 1,6% Doraemon,el gato cosmico 20:41 20:51 130.000 1,4% Doraemon,el gato cosmico 15:06 15:17 130.000 1,4% El maravillosamente extraño mundo de gumball ... 20:59 21:10 120.000 1,1% Ranking Ten ( 0,8% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:41 15:45 93.000 1,0% Caso cerrado 13:26 14:31 90.000 1,6% Atrapadas Blanche taylor moore 24:27 25:26 72.000 1,5% Atrapadas Wendy mae davidson 23:31 24:27 72.000 0,9% Atrapadas Sylvia white 22:34 23:31 68.000 0,6% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los green en la gran ciudad 21:31 21:41 80.000 0,7% Una casa de locos 20:28 20:38 80.000 0,9% Una casa de locos 20:06 20:17 65.000 0,8% Una casa de locos 20:17 20:28 64.000 0,8% Los green en la gran ciudad 21:41 21:51 63.000 0,5% Ranking Teledeporte ( 0,4% ) - Lunes, 20 de Abril de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Post tenis:masters 1000 ... 17:13 17:19 76.000 1,0% Tenis:masters 1000(d) ... 15:03 17:13 72.000 0,8% Fútbol:copa del rey resumen ... 22:29 23:11 49.000 0,4% Estadio 2 17:19 18:02 44.000 0,6% Fútbol:liga española 2 d resumen Jornada 23:24 24:23 42.000 0,5%

En cuanto al, seguidas por un empate entre. El quinto puesto lo compartencon un, mientras que por detrás se sitúan