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'Supervivientes 2026': Almudena, Claudia, Ingrid y Gerard, nominados de la gala 7 tras el cambio de Alvar

El ganador del tridente decidió anular la nominación directa de Aratz Lakuntza.

'Supervivientes 2026': Almudena, Claudia, Ingrid y Gerard, nominados de la gala 7 tras el cambio de Alvar
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Viernes 17 Abril 2026 12:13 (hace 4 horas)

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Posados en bañador de los concursantes de 'Supervivientes 2026' 19 fotos

Posado en bañador de Aratz Lakuntza, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Teresa Seco, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Gerard Arias, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Álex Ghita, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Maica Benedicto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Alba Paul, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bikini de Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de Marisa Jara en bañador como concursante de 'Supervivientes 2026' Posado en bañador de Ivonne Reyes, concursante de 'Supervivientes 2026' Posado de todos los concursantes de 'Supervivientes 2026' en bañador

Después de la despedida de Jaime Astrain, la gala 7 de 'Supervivientes 2026' concluyó con la ronda de nominaciones. No obstante, primero había que elegir quiénes eran los líderes de cada equipo. En Playa Victoria, Alba Paul consiguió hacerse con el ansiado collar tras superar a sus compañeros en una prueba que los dejaba colgados de unas camas que iban colocándose en vertical poco a poco.

Las nominaciones de esta playa comenzaron con mucha tensión, y es que, nada más conectar, Almudena Porras estaba quejándose de que Alvar Seguí había decidido nominarla solo porque había visto que ella había escrito su nombre en el papel. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se defendía en que el superviviente no tenía nada escrito hasta que había echado un ojo al nombre que garabateaba ella.

Almudena Porras discute con Alvar Seguí por la nominación en &#39;Supervivientes 2026&#39;
Almudena Porras discute con Alvar Seguí por la nominación en 'Supervivientes 2026'
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En cuanto al resto, José Manuel Soto también se decantó por Almudena, mientras que Ivonne Reyes elegía a Claudia Chacón y esta, a Soto. Borja Silva y Darío Linero nombraban como candidata a Ivonne. No obstante, Jaime Astrain podía otorgar un punto a quien quisiera y decidió que se lo daba a Claudia. Por tanto, el triple empate entre Claudia, Almudena e Ivonne debía ser roto por Alba, quien tuvo claro subir a la palestra a Almudena para tener el placer de nominar directamente a Claudia, su principal rival en la isla.

El giro de Alvar Seguí

Por el lado de Playa Derrota, el collar de líder se lo llevó una vez más Aratz Lakuntza al ser el que más aguantó en las camas. En este equipo todos tenían claro nominar a Ingrid Betancor, pues la concursante incluso se lo había pedido al resto porque se notaba débil anímicamente desde que vio el vídeo de sus hijos. Ella, por su parte, le dio su punto a Nagore Robles. De este modo, estaba claro que Ingrid era la nominada del grupo, pero faltaba el nominado del líder, que resultó ser Toni Elías.

Alvar Seguí decide cambiar las nominaciones de la gala 7 de &#39;Supervivientes 2026&#39;
Alvar Seguí decide cambiar las nominaciones de la gala 7 de 'Supervivientes 2026'

Pero todavía había una oportunidad de cambio. Después de que Alvar Seguí ganara en la noria infernal a Darío Linero, el concursante tenía en su poder el tridente que podía utilizar para sacar a un compañero de la lista de nominados y meter a otro. Este poder tenía una fecha de caducidad que él desconocía y, aunque en un principio dudó, finalmente optó por salvar a Toni y nominar a Gerard Arias, con quien durante varias semanas ha vivido fuertes encontronazos. Así pues, Almudena, Claudia, Ingrid y Gerard se juegan la permanencia en Honduras.

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