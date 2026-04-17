Por Fernando S. Palenzuela |

Después de la despedida de Jaime Astrain, la gala 7 de 'Supervivientes 2026' concluyó con la ronda de nominaciones. No obstante, primero había que elegir quiénes eran los líderes de cada equipo. En Playa Victoria, Alba Paul consiguió hacerse con el ansiado collar tras superar a sus compañeros en una prueba que los dejaba colgados de unas camas que iban colocándose en vertical poco a poco.

Las nominaciones de esta playa comenzaron con mucha tensión, y es que, nada más conectar, Almudena Porras estaba quejándose de que Alvar Seguí había decidido nominarla solo porque había visto que ella había escrito su nombre en el papel. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se defendía en que el superviviente no tenía nada escrito hasta que había echado un ojo al nombre que garabateaba ella.

Almudena Porras discute con Alvar Seguí por la nominación en 'Supervivientes 2026'

En cuanto al resto, José Manuel Soto también se decantó por Almudena, mientras que Ivonne Reyes elegía a Claudia Chacón y esta, a Soto. Borja Silva y Darío Linero nombraban como candidata a Ivonne. No obstante, Jaime Astrain podía otorgar un punto a quien quisiera y decidió que se lo daba a Claudia. Por tanto, el triple empate entre Claudia, Almudena e Ivonne debía ser roto por Alba, quien tuvo claro subir a la palestra a Almudena para tener el placer de nominar directamente a Claudia, su principal rival en la isla.

El giro de Alvar Seguí

Alvar Seguí decide cambiar las nominaciones de la gala 7 de 'Supervivientes 2026'

Por el lado de Playa Derrota,al ser el que más aguantó en las camas., pues la concursante incluso se lo había pedido al resto porque se notaba débil anímicamente desde que vio el vídeo de sus hijos. Ella, por su parte, le dio su punto a Nagore Robles . De este modo, estaba claro que Ingrid era la nominada del grupo, pero

Pero todavía había una oportunidad de cambio. Después de que Alvar Seguí ganara en la noria infernal a Darío Linero, el concursante tenía en su poder el tridente que podía utilizar para sacar a un compañero de la lista de nominados y meter a otro. Este poder tenía una fecha de caducidad que él desconocía y, aunque en un principio dudó, finalmente optó por salvar a Toni y nominar a Gerard Arias, con quien durante varias semanas ha vivido fuertes encontronazos. Así pues, Almudena, Claudia, Ingrid y Gerard se juegan la permanencia en Honduras.