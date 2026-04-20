'The Rookie', con Nathan Fillion, lleva a Energy al liderazgo de las temáticas TDT

Noche redonda para Energy, que no solo logra el liderazgo en las cadenas temáticas TDT, superando incluso a La 2, sino que además consigue colocar cuatro de los cinco espacios más vistos del día. La cadena destaca gracias al rendimiento de 'The Rookie', que firma un 2,9%, 2,8%, 3,2% y 2,9% en sus distintas entregas. Tan solo la película "Ocho apellidos marroquís" logra colarse en este ranking en cuarta posición con un 3% de cuota.
En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera con un 2,9%, seguida por Nova y FDF, que empatan en segunda posición con un 2,3%. Por detrás se sitúa TRECE con un 2,2%, mientras que BeMad cierra el Top 5 con un 2,1%. Les siguen por debajo DMAX (1,9%), Atreseries (1,8%) y Mega (1,7%).
Cabe destacar también el dato de Nova, que durante el fin de semana reduce notablemente su rendimiento hasta un 1,1%, evidenciando la diferencia de comportamiento de su audiencia respecto a los días laborables.
Ranking cadenas TDT Domingo, 19 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie Tres vallas publicitarias
22:09
22:58
354.000
2,9%
The Rookie Guerreros y guardianes
21:15
22:09
335.000
2,8%
The Rookie
22:58
23:56
321.000
3,2%
Cine Ocho apellidos marroquis
22:20
24:20
305.000
3,0%
The Rookie La apuesta
20:19
21:15
277.000
2,9%
Mentes criminales Terror de neón
16:51
17:44
275.000
3,1%
Tu cine Ladrones de trenes
20:21
22:02
265.000
2,5%
Cine Marcado para morir
22:06
23:39
265.000
2,3%
Cine Chaos walking
17:05
18:59
265.000
3,1%
Viva el cine español.tv Tarde de toros
16:29
17:58
260.000
3,0%
Ranking Energy (2,9%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Rookie Tres vallas publicitarias
22:09
22:58
354.000
2,9%
The Rookie Guerreros y guardianes
21:15
22:09
335.000
2,8%
The Rookie
22:58
23:56
321.000
3,2%
The Rookie La apuesta
20:19
21:15
277.000
2,9%
Mentes criminales Terror de neón
16:51
17:44
275.000
3,1%
Ranking Neox (2,3%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Chaos walking
17:05
18:59
265.000
3,1%
Cine Elektra
20:28
22:20
247.000
2,2%
Cine Inmune
18:59
20:26
246.000
3,0%
Cine Kill bill:volume 1
22:20
24:36
219.000
2,2%
Los Simpson
14:28
14:55
219.000
3,0%
Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ocho apellidos marroquis
22:20
24:20
305.000
3,0%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras,un ...
20:24
22:14
188.000
1,7%
El pueblo
17:07
18:46
168.000
2,0%
La que se avecina Unas placas solares,una chacha ...
15:00
17:07
153.000
1,7%
La que se avecina Un plan sibilino,un mayorista ...
24:20
26:01
134.000
3,2%
Ranking TRECE (2,2%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Marcado para morir
22:06
23:39
265.000
2,3%
Tu cine Ladrones de trenes
20:21
22:02
265.000
2,5%
Viva el cine español.tv Tarde de toros
16:29
17:58
260.000
3,0%
Cine Los cowboys
17:58
20:21
254.000
3,1%
Viva el cine español.tv El niño de las ...
14:40
16:29
168.000
2,0%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Hora punta 3
21:00
22:26
222.000
1,9%
Cine Hora punta
19:24
21:00
192.000
2,2%
Cine Los rebeldes de shanghai
17:39
19:24
182.000
2,2%
Cine Shanghai kid:del este al oeste
15:30
17:39
178.000
2,0%
Cine Brick mansions(la fortaleza)
22:26
23:55
175.000
1,6%
Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
21:03
21:25
258.000
2,4%
Control de fronteras:españa
22:31
22:52
246.000
2,0%
Control de fronteras:españa
22:00
22:23
233.000
1,8%
Control de fronteras:españa
21:31
21:54
231.000
1,9%
Control de fronteras:españa
22:59
23:22
213.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Pointe du Bout
21:39
22:35
164.000
1,3%
Crimen en el trópico Morne Gommier
22:37
23:48
142.000
1,3%
Crimen en el paraíso
09:55
21:39
136.000
2,0%
Crimen en el pacifico Sara clain
23:48
24:52
83.000
1,2%
Crimen en el pacifico Sara clain(2 parte)
24:52
25:56
64.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,7%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:16
22:36
253.000
2,1%
Batalla de restaurantes
22:36
24:01
202.000
1,9%
Pesadilla en la cocina
20:05
21:14
162.000
1,8%
Pesadilla en la cocina
18:47
20:05
162.000
2,0%
¿Quién da más? Al estilo de las vegas
15:37
15:58
146.000
1,7%
Ranking Divinity (1,6%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Michelle y michael
21:23
22:24
201.000
1,6%
La casa de mis sueños Lexa y peter
20:27
21:23
170.000
1,7%
Tu casa a juicio
12:19
13:06
133.000
3,7%
La casa de mis sueños Scott y trevor
19:45
20:27
117.000
1,4%
Tu casa a juicio
13:59
14:58
117.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Deportes 2
21:47
21:55
162.000
1,3%
Teled. fin semana 2
20:58
21:47
129.000
1,2%
Fin de semana 24h:en directo Precampaña ...
13:07
13:17
121.000
3,0%
Fin de semana 24h:en directo Precampaña ...
12:39
12:45
121.000
3,3%
Fin de semana 24h:en directo Precampaña ...
12:04
12:13
121.000
3,8%
Ranking Squirrel (1,3%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El super chef
20:44
22:02
166.000
1,5%
Cine The island(2023)
22:02
23:37
153.000
1,3%
Cine Choque mortal
16:05
17:41
147.000
1,7%
Cine Tolerancia cero
17:41
19:05
142.000
1,7%
Cine Kung fu yoga
19:05
20:44
141.000
1,7%
Ranking DKiss (1,2%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Naked attraction
23:59
25:00
109.000
1,8%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:11
22:05
90.000
0,8%
Mi vida con 300 kilos La historia de tommy
19:25
21:11
90.000
1,0%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:05
23:01
88.000
0,7%
Mi casa soñada
14:08
14:34
83.000
1,3%
Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:15
22:00
162.000
1,4%
La tormenta
20:20
21:15
133.000
1,4%
Vera El secuestro
22:00
23:49
126.000
1,1%
La tormenta
19:26
20:20
115.000
1,4%
La tormenta
18:00
18:21
110.000
1,3%
Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
09:48
10:00
126.000
5,1%
Doraemon,el gato cosmico
09:36
09:46
112.000
4,9%
Doraemon,el gato cosmico
10:00
10:09
107.000
3,9%
Doraemon,el gato cosmico
22:08
22:19
103.000
0,8%
Cine Stand by me doraemon 2
20:02
21:51
100.000
1,0%
Ranking Teledeporte (0,9%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tenis:atp 500 A.rublev-a.fils:barcelona
16:10
17:51
179.000
2,0%
Post tenis:atp 500 ...
17:51
18:13
132.000
1,5%
Fútbol:liga española 1rfef ...
18:17
20:08
86.000
1,1%
Previo tenis:atp 500 ...
15:40
16:10
82.000
0,9%
Fútbol:copa del rey resumen ...
21:14
21:57
79.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:30
10:37
81.000
2,7%
Bluey
10:15
10:22
81.000
2,8%
Bluey
10:37
10:44
80.000
2,6%
Cine Te puede pasar a ti
20:57
22:34
79.000
0,7%
Bluey
10:08
10:15
79.000
2,8%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 19 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:19
18:21
104.000
1,2%
Caso cerrado
16:19
17:19
101.000
1,2%
Caso cerrado
18:21
19:15
94.000
1,1%
Caso cerrado
19:15
20:06
92.000
1,1%
Caso cerrado
15:10
16:19
69.000
0,8%