Malú dará a luz en casa por la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus que atraviesa España ha hecho que Malú y Albert Rivera tomen una importante decisión sobre el nacimiento de su primer hijo. Hace unos días, la cantante hablaba abiertamente de su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde se mostraban preocupada por la pandemia: "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien".

Malú en 'El hormiguero'

Aunque se desconoce cómo afecta la Covid-19 a las embarazadas, la artista prefiere no asumir riesgos y ha decidido dar a luz en su propio hogar, tal y como avanza Lecturas. Desde que comenzase la crisis del coronavirus, la pareja ha estado barajando diferentes opciones para que el parto tuviese lugar lejos de cualquier zona susceptible de contagio. Finalmente, un médico de confianza les ha propuesto que el parto sea en la casa que ambos comparten.

La idea de pisar un hospital español en estos momentos estaba generando ansiedad en la que fuese coach de 'La Voz'. Incluso, el expresidente de Ciudadanos se planteó la posibilidad de que su pareja diese a luz fuera de España, barajando Inglaterra, Holanda, Luxemburgo y Polonia como posibles destinos. Pero el aumento de casos en otros países y la reducción de vuelos han hecho que cambien de opinión.

Despliegue de medios

La mediática pareja no escatimará en gatos para cuidar al máximo cada detalle en un día tan importante como es el nacimiento de su primer hijo. Malú y Rivera contarán con una gran despliegue de medios técnicos y humanos para transformar una de sus habitaciones en un paritorio. Además, están siendo previsores para solucionar cualquier imprevisto que pueda surgir durante el proceso que, previsiblemente, será finales de mayo.