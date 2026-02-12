El ataque de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla desde el altavoz de 'El hormiguero' ha supuesto una fuerte marea de indignación hacia el programa de Antena 3. En él se permitió que en horario de máxima audiencia se insultara a la colaboradora al señalarla como "esa que es mitad tonta y mitad tetas". Tanto la periodista como Pablo Motos pidieron disculpas al día siguiente, pero sin dirigirse directamente a la afectada.
El tema ha sido tratado en 'Mañaneros 360' durante la jornada del 12 de febrero, cuando el programa capitaneado por Adela González y Javier Ruiz trataba la noticia con un faldón que rezaba: "ataque machista en prime time a Santaolalla". Al mismo tiempo, aparecían imágenes de Pablo Motos y la colaboradora de TVE y Cuatro en pantalla.
"Esto se está convirtiendo en una estrategia para silenciar ciertas voces, las que están en ciertos espectros progresistas y sobre todo cuando son mujeres, señaladas, vejadas, acosadas... El tema ha tomado una relevancia política y ha provocado respuestas desde el Gobierno hasta el Instituto de la Mujer", tomaba la palabra Javier Ruiz, que hacía referencia a cómo este organismo emitió un comunicado para pedir al medio que cumpliera la normativa de igualdad.
"Es un ataque a una línea de pensamiento y a quien se atreve a levantar la cabeza, o la voz, ante ciertas corrientes de pensamiento", proseguía Javier Ruiz, que veía en los ataques a Sarah Santaolalla una intención que superaba lo personal. Según el presentador, el objetivo es acabar con las personas que buscan frenar "ciertos avances ultraconservadores".
La intervención de Sarah Santaolalla
Pese a que hoy no se encontraba en plató, Sarah Santaolalla ha intervenido en 'Mañaneros 360' a través de una conexión. "Estoy mal, jodida. Llevo mucho tiempo aguantando. Esto ha ido en una escalada que ha sido insoportable", revelaba la analista política, que en las últimas semanas ha denunciado acoso a la salida de RTVE y en su casa y una pintada en el muro de las Trece Rosas. "Tengo que escuchar en un programa de máxima audiencia cómo se me humilla por mi intelecto y mi aspecto físico y que nadie lo pare", explicaba.
Santaolalla se mostraba preocupada por el hecho de que ese mensaje calara en la gente y lo llevaran a la calle. "Yo creo que no se disculpan, se protegen de que una sociedad ya no mira a otro lado cuando a una mujer se la desprecia", opinaba.