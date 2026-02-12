FormulaTV
Audiencias La Copa del Rey no impulsa a 'The Floor', y 'El capitán' y 'Pura sangre' bajan

¿DISCULPAS SINCERAS?

Pablo Motos y Rosa Belmonte piden perdón por su humillación a Sarah Santaolalla, pero sin mencionar su nombre

El presentador arrancó 'El hormiguero' pidiendo perdón por el comentario de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla.

Pablo Motos y Rosa Belmonte piden perdón por su humillación a Sarah Santaolalla, pero sin mencionar su nombre
©RTVE / Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Jueves 12 Febrero 2026 11:20 (hace 3 horas)

'El hormiguero' comenzaba su emisión del miércoles 11 de febrero con Pablo Motos pidiendo disculpas por llamar Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla "mitad tonta, mitad tetas" durante la tertulia del día anterior. Un "comentario desafortunado", según el propio Motos, que provocó que la colaboradora de TVE se pronunciara horas antes de este perdón en 'Malas lenguas', formato en el que participa habitualmente. "Una señora de la mesa decide atacarme de la manera más sucia, ruin y machista sobre mi aspecto físico y mi intelecto", sentenció Santaolalla desde el programa de Televisión Española.

Además, la analista política también aludió a la actitud del presentador y sus contertulios: "Hay una panda de señores y una señora riéndose. Nadie es capaz en esa mesa de decir que ese comentario está fuera de lugar". De hecho, Santaolalla confesaba en ese mismo programa cómo se siente tras recibir este comentario machista: "Estoy cansada, estoy tocada y la verdad que estoy triste". Ante esta situación, el Instituto de las Mujeres también se ha pronunciado a través de su cuenta de X. "Instaremos al medio a que cumpla la normativa en materia de igualdad", han escrito desde el organismo.

Sarah Santaolalla en &#39;Malas lenguas&#39;
Sarah Santaolalla en 'Malas lenguas'

El perdón de Motos y Belmonte

"A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo estás pensando que no deberías haberlo dicho", comenzó diciendo Motos en el arranque del programa. Acto seguido, el presentador pidió perdón por el comentario sobre Santaolalla sin nombrarla directamente: "Eso no quita que metimos la pata. Queremos pedir nuestras más sinceras disculpas, gracias por entendernos. Nos esforzaremos porque no vuelva a suceder".

Pero el comunicador no fue el único que se disculpó con Santaolalla, también Rosa Belmonte, la autora del comentario, lanzó un breve mensaje a través de X reconociendo el error. "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El hormiguero'. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes", escribió la tertuliana del programa de las hormigas. Sin embargo, al igual que el presentador, Belmonte tampoco aludió directamente a Santaolalla: "Pido perdón a quien haya ofendido, molestado y afectado, sobre todo porque no era mi intención".

Rosa Belmonte en &#39;El hormiguero&#39;
Rosa Belmonte en 'El hormiguero'

La respuesta de Sarah Santaolalla

Tras las disculpas, la propia Santaolalla se ha pronunciado este jueves 12 de febrero, también mediante X, respondiendo directamente al mensaje de Rosa Belmonte. "No pidas perdón a quien hayas ofendido, pídemelo a mí. Soy yo la mujer a la que has atacado y humillado desde un programa de máxima audiencia. Tengo nombre, apellidos y dignidad", ha expresado la colaboradora.

