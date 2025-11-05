Por Sergio Navarro |

Cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz suele haber concentraciones de odio por las que da miedo pasar. Andrés de la Poza, reportero de 'Malas lenguas', ha acudido hasta esa esquina para intentar hablar con los asistentes. Sin sorpresa para nadie, las cámaras han registrad muchos insultos hacia Pedro Sánchez y su partido, así como uno que comentaba: "Iría frente a la sede del PSOE pero a mí a lugares siniestros mi madre nunca me deja ir".

"Esta bandera es preconstitucional, ¿no?", preguntaba el reportero a una asistente, mientras que otra saltaba alterada: "¿Esta es la noticia?". En otro instante, a uno se le llegó a pedir que por favor no tocara el micrófono y, mostrando sus gran educación, respondió: "Toco lo que me sale de la polla".

También se han escuchado ataques hacia TVE al ver el equipo del programa, desde "una mierda de televisión pública" hasta "prensa española, manipuladora", aunque otros ya han ido más dirigidos al programa en concreto: "No tenéis conciencia", "Indecentes, iros a la mierda", "Tapáis toda la mierda de ese gobierno criminal" o "Que venga si tiene cojones el Cintora".

Las reacciones en plató

En plató, Jesús Cintora reaccionaba diciendo que "no se trata de cojones, se trata de ir con un micrófono, a eso hemos ido y no le dejáis trabajar (...). Por eso no nos insulten". Tras ello, daba paso a sus compañeras, comenzando por Esther Palomera, quien exigía que se prohiba la exhibición de banderas preconstitucionales.

A la colaboradora le sorprendía que "ni uno solo utilice el argumento, todos gritan, increpan, insultan... no hay nadie razonable" y añadía que "esta gentuza que cree que tiene derercho en medio de la calle a increpar a cualquier ciudadano con nombre y apellidos, también se ve legitimado para usar la violencia física. Estamos a medio telediario de que pase esto en este país por esta panda de descerebrados".

Después tomó la palabra Rocío Esteban, quien aportó un dato importante. "Me parece muy preocupante porque esa persona que veíamos ahí encorbatada (el de mi madre y los lugares siniestros) es un diputado de Vox que ha entrado hace poco en el Congreso. Me parece muy preocupante que la tercera fuerza de este país aliente estas manifestaciones en un momento de polarización como el que estamos viviendo. Entonces, me parece importante denunciar que esa persona es diputada", decía Esteban.