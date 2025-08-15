Por Sandra Alcaide Barrón |

El programa de ' Malas lenguas ' del jueves 14 de agosto. La comunicadora llegaba directa de los informativos de la Cadena SER para sustituir Jesús Cintora , que se marchaba de vacaciones de verano y

Sin embargo, no era la primera vez de Aida Bao en televisión, a pesar de tener una carrera más amplia en el mundo de la radio. La comunicadora ya había estado anteriormente en Televisión Española, no como conductora de un programa, sino colaborando para 'La hora de La 1', un formato que guarda ciertas similitudes con 'Malas lenguas'.

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'

La comunicadora gallega llegaba al programa de La Osa Producciones con el reto de suplir a la cara más visible del programa. Además, tenía el gran inconveniente de enfrentarse a la televisión en pleno mes de agosto, donde las audiencias tienden a bajar. Sin embargo, estas dos semanas con ella al frente del programa han estado repletas de buenas audiencias, llegando a situarse en el doble dígito en sus mejores momentos.

De esta forma, la periodista esperó al final del programa para dedicar unas cortas pero cariñosas palabras a la audiencia. "El lunes volvemos, ya con Jesús Cintora, a contar la actualidad con análisis y también con humor. Ha sido un placer y un privilegio acompañarles estas dos semanas. Adiós."

Aida Bao conectando con Joan Tardà en su último programa presentando 'Malas lenguas'

La nueva estrategia en la emisión de 'Malas lenguas'

El rotundo éxito y la resistencia en audiencias de 'Malas lenguas' a pesar de ser verano han hecho que RTVE apueste por una nueva estrategia de emisión para ellos. Además de emitirse en distintos tramos en La 1 y en La 2, ahora este segundo tramo se emite de manera simultánea en ambas cadenas. Esta forma de emisión seguida esta última semana ha provocado que 'La pirámide' de Itziar Miranda se quedara sin hueco en la programación durante varios días. Sin embargo, no se sabe si será una dinámica definitiva.