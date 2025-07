Por Julia Almazán Romero |

Jesús Cintora ha arrancado con contundencia la emisión de ' Malas lenguas ' este miércoles. Con el micrófono de TVE en mano y mirando directamente a cámara, el presentador, que el día anterior fue increpada en la plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco mientras realizaba una cobertura., ha expresado.

Durante la manifestación contra la inmigración convocada a través de redes sociales, un grupo de ultras comenzó a hostigar a varios periodistas de RTVE y otros medios. Cánticos de "prensa española, manipuladora" y gritos intimidatorios se repitieron durante varios minutos. La situación derivó en un momento especialmente delicado para Yáñez, que terminó escoltada por la policía junto a compañeras de RNE y Antena 3. "Nos están amenazando de muerte", advertía ella en directo, mientras agentes municipales rodeaban a las reporteras para garantizar su seguridad.

Esther Yánez en la conexión con 'Malas lenguas'

Lejos de calmarse, la tensión ha aumentado con el paso de las horas. "Estas amenazas han pasado de la plaza a las redes sociales", relataba Yáñez en una conexión en el programa de 'Malas lenguas'. "En las últimas horas recibo insultos machistas y amenazas de muerte". Además, destaca que han subido fotos de su vida personal y siguen las amenazas con frases como "me he quedado con tu cara, sé dónde vives". "No les gusta que trabajemos para la televisión pública", afirma la reportera.

El Consejo de Informativos de TVE también ha condenado los hechos a través de un comunicado: "Condena las agresiones y faltas de respeto a su trabajo sufridas por nuestros compañeros, en Torre Pacheco. Son, somos, trabajadores cumpliendo una función esencial. Respeto al derecho a la información en todo momento y en cualquier circunstancia". A ello se ha sumado el presidente de RTVE, José Pablo López: "El engaño y la violencia son las principales armas del fascismo". Además, aporta todo su apoyo tanto a Esther García como Arancha Sánchez, reportera de RNE.

Imágenes de la agresión que sufrió Esther Yánez en Torre Pacheco

RTVE no cortó la conexión: "Hubiese sido un error"

Jesús Cintora ha querido explicar por qué 'Malas lenguas' no interrumpió la tensa conexión con Yáñez cuando era perseguida por la muchedumbre. En el programa, el presentador explicó la necesidad de mantener las cámaras por la tensión que había hasta que llegara la policía: "Decidimos mantener la conexión porque hubiese sido un error dejarte ahí sin las cámaras. Fue un camino larguísimo, plagado de insultos y amenazas", ha afirmado. La periodista, por su parte, ha agradecido la decisión: "Si no, ellos pueden propagar los bulos".