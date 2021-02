Manuel y Jesús como pareja gay: el giro que piden los fans de 'La isla de las tentaciones 3'

La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' continúa imparable en el prime time de los jueves en Telecinco, reuniendo 3.130.000 de espectadores y obteniendo un 26,3% de cuota de pantalla con su tercera gala. Y no es para menos. Hasta cinco alarmas llegaron a sonar en la villa de las chicas y la audiencia fue testigo de una doble infidelidad de Manu González, que primero besó a Fiama Rodríguez y más tarde acabó repitiendo con Stefany Martínez. Sin duda, algo inédito en el formato de Cuarzo donde nadie había sido infiel dos veces en una misma noche.

La amistad de Manuel y Jesús en 'La isla de las tentaciones 3'

Pero, más allá de caer en estas dos tentaciones femeninas, una tercera tentación podría cambiarlo todo en el reality de Mediaset España. Todo comenzó cuando la fiesta en Villa Playa terminó y Jesús Sánchez descubrió lo que había hecho Manuel con las dos solteras. Ambos se metieron en la habitación para hablar a solas, comenzando así una enorme bronca de Jesús a su amigo: "¡Te has ido con dos tías el mismo día!", reprochó notablemente molesto.

Manuel no terminaba de entender la razón por la que su amigo estaba tan afectado por su infidelidad. "¡Porque te quiero, tío! Porque tú quieres a tu novia y ella ha sufrido lo más grande. ¿Tú te crees que tengo este mosqueo por ti? Lo tengo porque me duele porque sé lo que es al revés", explicaba Jesús. "Cuando veas esto el siguiente día es una vergüenza, tío. Se la has liado dos veces en el mismo día", añadía.

¿Primera relación entre hombres?

Tras la discusión, ambos hicieron las paces y se fundieron en un cariñoso abrazo antes de acostarse juntos en la cama. Casi desnudos, luciendo únicamente un pequeño calzoncillo, se volvían a abrazar y se daban afectuosos besos ya tumbados sobre el lecho en el que pasarían la noche. Evidentemente, las reacciones no tardaron en llegar a las redes sociales con numerosos espectadores shippeando esta posible pareja gay del reality. Sin duda, un auténtico giro de los acontecimientos que sorprendería a la audiencia. ¿Tensión sexual o bonita amistad? ¿Fantasía o realidad?

Yo veo rollo entre Manuel y Jesús#LaIslaDeLasTentaciones4 — Ariana (@ArianaGomez_13) February 4, 2021