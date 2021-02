Manuel se enrolla con Fiama y Stefany en 'La isla de las tentaciones': "Soy el más peligroso que hay aquí"

El jueves 4 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió su tercera entrega, en la que los chicos, tras ver imágenes de sus parejas en su primera hoguera, se mostraron mucho más sueltos y cercanos con las solteras, hasta el punto de que Jesús Sánchez y Diego James Lover acabaron besándose con algunas de ellas durante el juego de "Verdad o atrevimiento". Una iniciativa a la que se sumó Manu González, fuera del juego, tras flirtear con Fiama Rodríguez. Sin embargo, el gaditano no se quedó ahí, sino que se besó también con Stefany Martínez, algo por lo que acabó recibiendo un toque por parte de su compañero Jesús.

Manu se besa con Fiama y, después, con Stefany en 'La isla de las tentaciones'

"Me he dado cuenta de que es una pedazo de mujer y ojalá me hubiera dado cuenta fuera y nunca hubiera venido aquí", manifestaba el gaditano sobre su pareja, Lucía Sánchez, antes de su gran "desliz" en el reality. "Me lo he pasado de lujo, he desconectado totalmente de todo. He estado muy cercano con las chiquillas. Yo soy así, para qué nos vamos a engañar", declaró Manu, al hablar de la fiesta ante las cámaras. "A Fiama le gusta jugar mucho, se parece a mí en eso", observó el participante, quien confesó a la canaria que "tú puedes llegar a intimidarme". "Cuidado que tienes a tu piba detrás y si dices eso, le va a molestar", comentó la aludida, sobre Stefany, quien hasta el momento había sido la soltera más cercana a Manu. "Me suda la polla, yo no tengo piba aquí", respondió el gaditano, tajante. Ante la relación de ambos, Fiama quiso dejar las cosas claras y confesó que "a mí las historias de celos me aburren, así que vete con él". Un comentario que Stefany dejó pasar, mientras que Manu señaló que "creo que a Stephany no le tengo que dar explicación ninguna".

"¿Te compensa tener guardia en un lado y en otro? O sea, ¿has dejado de tener novia y ahora tienes guardia de seguridad aquí?", comentaba la canaria, durante el flirteo con Manu, quien opinó que a Stefany "como que le estaba dando coraje que yo estuviera con Fiama". Una actitud por parte de la soltera que el gaditano quiso calmar al asegurarle durante la fiesta que la recién llegada "me ha llegado a hablar, pero no tiene nada que hacer. Lo digo para que estés tranquila". "Con Stephany la he cagado yo desde el minuto uno, pero si hay otra chavala que despierta algo en mí, no me voy a reprimir, no voy a aguantar, porque si no, estaría siendo un falso", comentaba Manu, a solas, quien acabó bailando muy pegadita con Fiama. "¿Cómo se llega a tener dos novias? Yo no soy celosa por lo menos", comentaba la canaria, a quien Manu respondió que "tú eres una hija de puta buena, porque tú me vas a poner las cosas complicadas".

"Esto es una vergüenza"

Jesús reprocha a Manu su actitud en 'La isla de las tentaciones'

"Yo soy el más peligroso que hay aquí con diferencia", comentaba el gaditano, antes de animar a Fiama a ir con él a un lugar apartado, un "terreno megapantanoso" a ojos de la canaria, que acabó compartiendo varios besos con el gaditano y activando así la luz de la tentación en la villa de las chicas, donde Lucía, pareja de Manu, confesaba que "me agobia muchísimo la luz. Te da vueltas la cabeza". Tras sus besos con la soltera recién llegada, Manu se acercaba a Stefany, a quien señalaba que "yo estaba esperando a que tú vinieras", algo que la tentadora no se creyó. "He estado con Fiama muy a gusto, ha surgido un beso y cuando solté a Fiama me fui para el otro lado, me he olvidado de Fiama, para qué te voy a engañar", confesaba Manu, sin tapujos, ante las cámaras.

De hecho, el gaditano acabó besándose con Stefany apenas unos minutos después de hacer lo mismo con Fiama, lo que provocó que, de nuevo, sonara la luz de la tentación. "Cuando se enciende varias veces te vas acostumbrando, qué voy a hacer. No puedo hacer nada, no voy a estar todo el día llorando tampoco", reconocía entonces Lucía . Mientras, Jesús, compañero de Manu, no dudó en enfrentarlo por su comportamiento. "Te has ido con dos tías el mismo día, tío", le reprochó el sevillano. "Pero ¿por qué te mosqueas conmigo?", cuestionó Manu, tras lo cual su amigo reconoció que era "porque te quiero, porque tú quieres a tu novia y ha sufrido lo más grande". "Me mosqueo porque me duele, porque sé lo que es al revés, porque tu novia te quiere y cuando vea esto, es una vergüenza. En el mismo día, se la has liado dos veces", declaró Sánchez, quien reconoció que su compañero "se ha venido un poco abajo, pero no he querido darle más bombo porque creo que cuando tiene que recapacitar es mañana, no en caliente".