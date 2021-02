Los chicos se desinhiben en 'La isla de las tentaciones' y activan la alarma con varios besos en una noche

El jueves 4 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió su tercera entrega, en la que los participantes se enfrentaron a sus primeras hogueras. Tras ver imágenes de su pareja, de hecho, los chicos de Villa Playa acabaron soltándose con las solteras con las que convivían y comenzaron a jugar a "Verdad o atrevimiento". Algo que arrancó de forma inocente y acabó activando hasta tres veces la luz de la tentación en Villa Montaña, al darse varios besos entre los chicos y alguna de las solteras.

"Fue muy guay, no nos aburrimos en ningún momento", declaraba Hugo Pérez, al revivir el juego, tras lo cual señaló que "Fiama ha llegado pisando muy fuerte. En cuestión de horas revolucionó Villa Playa", dado que ella fue quien tuvo la idea de lanzarse a jugar a "Verdad o atrevimiento", después de su llegada. "El jueguito del atrevimiento ha empezado bastante light, pero luego se fue en plan heavy", relató el gallego, dado que lo que arrancó con desfiles en tacones o lametones en los brazos, acabó con besos entre algunas de las solteras y de sus compañeros. El primero en sobrepasar un límite de su pareja fue Diego James Lover, quien no rechazó a Carla cuando se lanzó a besarle en el cuello al ser el que más gustaba a la tentadora, lo que hizo sonar la luz de la tentación en la villa de las chicas, donde Lucía Sánchez rompió a llorar.

"Cuando se ha encendido por primera vez, he pensado que era por mí, me he venido abajo. Un drama total", confesaba la pareja de Jesús Sánchez. "Fue muy impactante escucharla por primera vez, pero miedo, ninguno. Sentí más miedo por cómo podían reaccionar mis compañeras", reconocía por su parte Marina García, mientras que Lola Mencía apostó por que "es Diego". "Sé que mi acercamiento con Simone ha hecho que Diego explote, se cabree o lo que sea, pero ha sido por eso", manifestaba la pareja de Diego, al contrario que Claudia Acevedo, quien aseguró que "yo confío por lo que vi en la anterior". "No me voy a rallar ahora por algo que no sé", confesaba Lara Tronti, sorprendida consigo misma "porque no me he preocupado. Que suene lo que quiera, que yo voy a seguir de fiesta".

"Allí van a saco"

A continuación, en medio del juego de los chicos y las solteras, Manu González se lanzó a "chupar alguna extremidad a alguna chica que te guste", momento en el que el gaditano chupó el brazo a Stefany Martínez. El juego subió de tono cuando las tentadoras propusieron a Fiama que se diera un "pico de tres segundos al chico que más te haya gustado", momento en el que la canaria se lanzó a por un sonriente Jesús, desencadenando que la luz sonara de nuevo en Villa Montaña. "Creo que allí las chicas llevan otro rollo, aquí hay más colegueo, más confianza. Allí van a saco", apostaba Marina, mientras que Raúl Ginés comentaba en la otra villa que "parecía una telenovela, todo el mundo con todos. Es un desfase". Diego también recibió una propuesta como la de Fiama, por lo que besó a Carla e hizo saltar las alarmas en la villa de su pareja. "Parece que se acaba el mundo, solo pienso en qué estará haciendo", confesaba entonces Lucía. Unos episodios que hicieron que los chicos bromearan con que la luz de la tentación estuviera "fundida" en la villa de sus parejas. "Debía de ser una discoteca. No había caído nadie en la tentación y cae Manu otra vez", apostaba Hugo, al concluir la noche, después de que su compañero acabara besándose no solo con Fiama, sino también con Stephany, activando la alarma en las dos ocasiones.