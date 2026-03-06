Marc Giró llega a 'El hormiguero' con ganas de dinamitarlo todo y de poner a Pablo Motos contra las cuerdas

Por Redacción |

Todo el mundo sabía que la visita de Marc Giró a 'El hormiguero' iba a dejar grandes momentos y titulares inolvidables, y no ha decepcionado. Prácticamente no se había sentado todavía, ya contó cómo había sido el camino del camerino al plató: "Te van metiendo por un túnel que parece una sauna gay y yo pensando: Hostia, me está interesando mucho esto de 'El hormiguero', no sabía que Atresmedia era tan maricona. Sales agotado, sales follado ya".

Pero es que no llevaba ni un minuto en el plató y ya soltó mirando a Pablo Motos: "Las dos Españas juntas". La primera pregunta que le hizo el presentador es cómo estaba viviendo el cambio de cadena, a lo que el catalán contaba que había quien le decía: "¿Cómo te vas a Atresmedia? ¡Que allí todos son fachas! Hombre, algún facha supongo que habrá, digo yo. Incluso aquí. ¿Pero todos todos? Aún no me encontrado a ninguno, estoy deseando encontrarme al famoso facha de 'El hormiguero' que espero que seas tú".

Marc Giró, señalando durante su visita a 'El hormiguero'

Sobre el comentario de los Morancos

"Ayer que estuvieron los Morancos" dijo Giró sacando el polémico tema, para opinar que "lo de Jorge Javier, muy mal". "Yo quiero reivindicar el sexo anal porque hizo una broma sobre esto y yo quiero recordar a todos los españoles que estamos a favor y por favor pruébenlo", añadía, dirigiéndose luego a Motos: "Tú estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pasa es que todavía te cuesta". Acto seguido, el invitado le preguntó "¿Tú lo has probado?" y "¿Qué me querías preguntar de Pedro Sánchez?". No llevaba ni 5 minutos de entrevista, y ya se le notaba a Motos agotado viendo que Giró había tomado las riendas del programa.

"Hiláis fino con Sánchez y no con la ultraderecha"

Pablo Motos entrevista a Marc Giró en 'El hormiguero'

Suma y sigue...

Tras hablar de "si lo petas más por mariquita, por roja o por catalana", del día que decidió que siempre iría de traje y de su pasado junto a Tamara Falcó , volvió a insistir: "¿Y cuándo puedo hablar de Pedro Sánchez?. Esto te lo tenía que decir como tú comprenderás". Motos señalaba que "podemos no estar de acuerdo en todo y eso no significa que tú y yo no nos podamos llevar bien", a lo que Giró añadía: "Hombre, por supuesto".

Cuando el presentador trataba de hacer una nueva pregunta, Giró le interrumpía para sacar un nuevo tema. "Madre mía, cómo hablas", se quejaba Motos. Además, las hormigas le daban juego al invitado, por lo que Motos tuvo que llamarles la atención: "No le deis temas, que se engancha". Después de dar su discurso, preguntaba al presentador: "¿Me quieres preguntar alguna anécdota divertida?", a lo que el valenciano respondía serio: "No, te quiero preguntar algo, algo, me conformaría con poderte hacer una pregunta, la que sea". "¿Pero qué pasa? Que cobras por pregunta? ¿Te dicen que si no haces 5 preguntas al invitado no te pagan?", se cuestionaba Giró.

A continuación, presentó su nuevo programa, 'Cara al show' y cómo propuso el título a Atresmedia y preguntó al presentador: "¿Vamos a tener problema con los invitados? No, primero vienen a tu programa, luego con David (Broncano) y luego ya el resto ya nos apañaremos". Mientras vengan a 'El hormiguero' primero, no va a haber ningún problema", respondió Motos.

Pablo Motos y Marc Giró se dibujan en 'El hormiguero' sobre esta estructura giratoria

Finalizar con un juego (y más perlitas)

Antes de finalizar, Motos le preguntaba "¿Se te va bien dibujar?", a lo que Giró respondía: "Se me da mejor el sexo anal, pero si hay que dibujar se dibuja". Riendo, el presentador le explicaba que "no podemos practicar el sexo anal en la televisión". Tenían que sentar en dos sillas enfrentadas, atados, y dando vueltas, mientras uno tenía que dibujar al otro. "Qué maravilla, me van a atar en el 'El hormiguero', ¿así es como os cargáis a las rojas? Vaya, vaya", preguntaba Giró mientras que Motos, un poco harto, verbalizaba: "Estás todo el rato pensando lo mismo...".

Ya sentados y con sus piernas entrelazadas, el invitado dijo: "Nunca había hecho esto con un hombre, te lo agradezco tanto...", a lo que el presentador afirmó: "Te da más morbo porque soy hetero, ¿no?". Rápidamente, Giró le negó ese comentario con estas palabras que sorprendieron a Motos: "No. A mí si un señor me dice 'soy hetero' y ya no me interesa para lo mío. Vosotros los heteros pensáis que todos los maricones estamos para follaros. Pues no señor, esto no funciona así".